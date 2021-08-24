Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

Как не нужно снижать вес / Фото pixabay.com

Пытаясь избавиться от лишних килограммов, мы часто допускаем досадные ошибки. Иногда это приводит к срывам и отдалению такого долгожданного результата.

Для того чтобы этого не случилось, должен быть правильный подход. Чего не стоит делать – рассказала дипломированный диетолог и эндокринолог, автор продуманных методик похудения, ведущая популярного блога в Инстаграме Альбина Комиссарова.

Как не следует худеть

Не надо постоянно считать калории и взвешивать еду

Диетолог уточнила, что этот метод хорош на начальном этапе, но всю жизнь так жить нельзя. Необходимо воспринимать еду именно как еду, а не набор калорий.

Кроме того, это может привести к нарушению пищевого поведения, вплоть до анорексии, булимии.

Не надо худеть соревновательным методом

Человек не может как-то значимо повлиять на скорость похудения. Даже если два человека будут делать одно и тоже, результат будет разным. Это связано с обменом веществ, опытом похудения и другими факторами.

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Не надо худеть через чувство вины

Я толстый = некрасивый, я сорвался = я слабый, у меня не получается = у меня нет силы воли. Как негативные установки могут привести к успеху и желанию двигаться вперед, скажите? – пояснила Альбина Комиссарова.

По словам диетолога, не бывает хорошей или плохой еды / pinterest.com

Не надо худеть по идеологии "хорошие" и "плохие" продукты

Не существует хорошей или плохой пищи. Вся еда расщепляется на молекулы и в итоге выглядит одинаково. Это не означает, что нужно питаться фастфудом и сладостями, но и к еде следует относиться спокойно.

Не надо худеть временно

Многие худеют и стараются поддерживать вес. Это не совсем правильно. Если у вас есть лишний веч, следует научиться здоровому питанию и здоровому пищевому поведению. Это позволит снизить вес. Но далее нужно питаться так, как вы научились.

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