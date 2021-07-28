УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Невролог назвал самую опасную позу для сна

28 июля 2021, 00:27
Прослушать новость
Остановить

Если спать на животе, то можно проснуться с болью в шее, пояснице и головокружением. Но некоторым людям такая поза для сна условно подходит.

Врач назвал самую опасную и саму полезную позу для сна / скриншот

У каждого из нас есть своя любимая поза для сна. Несмотря на комфорт, некоторые из них полезны для здоровья, а некоторые - очень вредны. Особенно, для нашего позвоночника и сосудов.

Известный врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев показал самую опасную позу для сна на своей странице в TikTok.

По словам врача, если спать на животе, то можно проснуться с болью в шее, пояснице и даже с головокружением.

"Когда вы спите на животе, спина переразгибается, ущемляются нервы. Поворачивая голову, вы скручиваете сосуды и нервы. Вот почему у вас болит шея. Нельзя в таком положении лежать и засыпать — это очень вредно. Не спите на животе!", - призвал Игнатьев.

При этом есть одна категория людей, которым поза "лежа на животе" подходит. Это те люди, которые храпят во сне. В этом положении дыхательные пути будут открыты, поэтому не будет причин для храпа.

Самая лучшая поза для сна это "лежа на спине". В таком положении у человека расслабляются мышцы, позвоночник не испытывает давления. Эта поза хороша не только для позвоночника, но и для желудка. Лежа на спине, человек не будет страдать от изжоги — когда голова лежит на подушке, пищевод оказывается выше желудка, а кислота, которая и вызывает изжогу, попросту в него не попадает.

Как сообщал Главред, ранее врачи объяснили, может ли сон на левом боку быть опасным для сердца.

здоровье сон
Сейчас вы просматриваете новость «Невролог назвал самую опасную позу для сна». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложенияВ моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с АффлекомПочти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком Цены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимостиЦены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимости Мир в обмен на территорииМир в обмен на территории Российский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцамиРоссийский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцами

Последние новости

01:01

Сезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лаборатории

00:27

Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: романтическое приключение, покупки или ссора Видео

00:27

Невролог назвал самую опасную позу для сна

00:18

Как варить какао — самый простой рецепт Видео

00:12

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

Реклама
27 июля, вторник
23:56

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды Видео

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

22:22

Названы семь утренних привычек, которые помогают худеть Видео

22:02

Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов Видео

21:57

В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным Видео

21:40

"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе Видео

21:11

Зеленский прокомментировал увольнение Хомчака

21:01

На Украину налетит резкое похолодание до +15 Видео

20:34

Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

20:23

Били палками и подвесили на дереве: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

20:22

Привез из России: в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина Видео

Реклама
20:08

Три препятствия для снижения цен на продукты мнение

20:04

Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО Видео

20:02

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:46

Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

19:38

В Украине правительство подготовило подарок для школьников из многодетных семей

19:18

Масштабный пожар на Хортице: подозревают поджог Видео

19:05

Бывшего политика Литвы бросили за решетку за шпионаж в пользу России

18:54

В моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

18:48

Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина Видео

18:39

В мире резко подскочили цены на кофе: выяснилась причина

18:38

Зеленский уволил Хомчака, новым главнокомандующим ВСУ назначен Залужный Видео

18:19

Била детей и издевалась: скандального стоматолога из Ровно лишили лицензии Видео

18:12

Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне Видео

17:59

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Видео

17:52

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости Видео

17:33

В Киеве появилось опасное мороженое с ядовитым веществом: где его продают Видео

17:21

Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

17:04

Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина Видео

16:39

"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2 Видео

16:24

Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры Видео

Реклама
16:23

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины Видео

16:11

Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

16:07

Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

16:04

В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич Видео

15:57

Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой Видео

15:35

"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Видео

15:07

Как Россия сама себя загнала в ловушку в Украине мнение

14:50

Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде

14:48

41% украинцев считают, что они с россиянами "один народ" - опрос Видео

14:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять