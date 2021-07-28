Невролог назвал самую опасную позу для сна

Врач назвал самую опасную и саму полезную позу для сна / скриншот

У каждого из нас есть своя любимая поза для сна. Несмотря на комфорт, некоторые из них полезны для здоровья, а некоторые - очень вредны. Особенно, для нашего позвоночника и сосудов.

Известный врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев показал самую опасную позу для сна на своей странице в TikTok.

По словам врача, если спать на животе, то можно проснуться с болью в шее, пояснице и даже с головокружением.

"Когда вы спите на животе, спина переразгибается, ущемляются нервы. Поворачивая голову, вы скручиваете сосуды и нервы. Вот почему у вас болит шея. Нельзя в таком положении лежать и засыпать — это очень вредно. Не спите на животе!", - призвал Игнатьев.

При этом есть одна категория людей, которым поза "лежа на животе" подходит. Это те люди, которые храпят во сне. В этом положении дыхательные пути будут открыты, поэтому не будет причин для храпа.

Самая лучшая поза для сна это "лежа на спине". В таком положении у человека расслабляются мышцы, позвоночник не испытывает давления. Эта поза хороша не только для позвоночника, но и для желудка. Лежа на спине, человек не будет страдать от изжоги — когда голова лежит на подушке, пищевод оказывается выше желудка, а кислота, которая и вызывает изжогу, попросту в него не попадает.

Как сообщал Главред, ранее врачи объяснили, может ли сон на левом боку быть опасным для сердца.