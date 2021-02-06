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Новая магнитная буря ударит по голове и сосудам: как пережить

6 февраля 2021, 06:31

Календарь магнитных бурь на февраль 2021 обещает серьезный удар в середине месяца.

Магнитная буря усилит мигрени и затронет сердце
Магнитная буря усилит мигрени и затронет сердце / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на февраль 2021 года предупреждал, что месяц будет непростым. И вот, спустя всего неделю, нас ждет очередное геомагнитное испытание сосудов и нервов.

Начнется серьезная магнитная буря 6 февраля 2021. Сайт Магнитные бури Гисметео прогнозирует начало бури на поздний вечер – около 23:00 по Киеву. Поэтому уже в ночь с субботы и на воскресенье возможны проблемы со сном: бессонница, чувство тревоги, которое может спровоцировать кошмары, человеку может присниться агрессия, а утром он проснется не выспавшимся и взбудораженным.

Магнитная буря 7 февраля 2021 – это пик данного геомагнитного возмущения. Сайты NASA и ФИАН (Лебедев) оценивают ее силу в четыре балла. Причем самой сложной будет первая половина дня. В это время вероятны мигрени, тахикардия, шум в ушах, скачки давления. Поэтому не стоит планировать на воскресенье активное времяпрепровождение, дальние поездки и серьезные проекты.

Магнитная буря 8 февраля 2021 станет уже слабым отголоском. Влияние бури пойдет на спад, но всё еще возможные головные боли, апатия и повышенное чувство усталости.

Следующая магнитная буря начнется 21 февраля 2021. Это будут очень сильные геомагнитные возмущения: на пике они будут достигать 5 баллов.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь противопоказаны:

  • крепкий алкоголь (максимум один бокал натурального красного вина);
  • кофеин (а это не только кофе, но и крепкий черный чай),
  • курение;
  • стрессы.

Лучше отложить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности. Кроме того, стоит ограничить поездки за рулем.

Как защититься от негативного влияния магнитной бури

Пережить магнитную бурю с минимальными последствиями для организма поможет полноценный сон, умеренные (!) физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание (в том числе нужно пить больше воды).

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