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О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

14 июня 2021, 03:02

Когда сон плохой - это не хорошо. Но когда он, наоборот, слишком крепкий и долгий, то, как говорят ученые, этот признак указывает на некоторые заболевания.

Сон
Сон / kn1tty/flickr.com/

Слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом в эфире Радио Sputnik рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу.

По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией.

"В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", — объяснила Царева.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

здоровье сон
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