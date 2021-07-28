Опасно ли для мозга постоянное употребление кофе - ответ ученых

Частое употребление кофе связано с уменьшением объема мозга в будущем и повышенным риском деменции. О вероятной опасности напитка сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели анализ пакета данных, полученных от 17 702 участников в возрасте 37-73 лет. И обнаружили, что у тех, кто выпивал более шести чашек кофе в день, риск деменции был повышен на 53%. При этом высокое потребление кофе в значительной степени связано с уменьшением объема мозга и высоким риском инсульта.

Справка. Деменция представляет собой дегенеративное заболевание мозга, которое влияет на память, мышление, поведение и способность выполнять повседневные задачи. Во всем мире слабоумие диагностировано примерно у 50 миллионов человек. К примеру, в Австралии деменция является второй по значимости причиной смерти, при этом ежедневно диагностируется около 250 случаев заболевания.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.