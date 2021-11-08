Опасность инфаркта: ученые назвали необычный симптом

Речь идет об изменении кожи в виде необычных бляшек.
Стало известно о существовании необычного симптома, который может быть предвестником инфаркта.
Как пишет издание Express, к такому выводу пришли исследователи из Американской дерматологической академии.
Специалисты установили, что "восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Речь идет об изменении кожи в виде необычных бляшек.
Их можно увидеть вокруг глаз, на руках или на задней части ног. Эксперты подчеркнули, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме.
По данным экспертов, у некоторых пациентов с риском развития инфаркта можно обнаружить на коже гладкие шишки, которые возникают из-за отложения белка.
Такие узелки могут указывать на скопление этого вещества вокруг сердца. Это затрудняет работу органа.
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