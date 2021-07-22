УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

22 июля 2021, 05:54

По утрам гормон стресса естественным образом накапливается вместе с адреналином, чтобы мы быстрее проснулись. Неправильно "подливать" в него еще и кофе.

Чашка_пить_чай_кофе
Кофе нужно пить, когда уровень кортизола чуть снизится / Pixabay

Если вы хотите получить бодрящий эффект от чашки ароматного кофе утром, то не нужно пить этот напиток сразу после пробуждения. В противном случае вас ждет лишь повышение уровня стресса и, как результат, лишний жир в области живота.

Ученые выяснили, что у кофеманов утренняя нервозность и тревожность может возникать из-за "встречи" кофеина с кортизолом - гормоном, который вырабатывается в ответ на стресс. Кстати, именно кортизол и способствует образованию жира на животе, пишет издание Huffington Post.

По утрам гормон стресса естественным образом накапливается вместе с адреналином, чтобы мы быстрее проснулись. По сути, мы получаем естественный всплеск энергии. И неправильно "подливать" в него еще и кофе. Добавление кофеина в гормональную "смесь" может вызвать чувство совершенно ненужной с утра излишней нервозности.

"Существуют четкие рекомендации, как развести по времени пик кортизола и кофеин, чтобы они не вступали в противоречие и не давали негативные эффекты. По сути, нужно сделать так, чтобы кофеин был "сольным исполнителем", - объяснила врач-диетолог Трейси Локвуд Беккерман.

Читайте такжеКофе натощак? Ученые дали неожиданный ответЧтобы получить заряд бодрости от кофенина, правильнее всего просто дождаться, когда уровень кортизола чуть снизится. То есть выпить кофе не раньше, чем через 30-45 минут после пробуждения.

Как сообщал Главред, в зависимости от времени поступления кофеина в организм, чашка кофе может по-разному влиять на организм. В частности, если вы пьете кофе в неподходящие часы, то можете и не дождаться бодрости и прилива сил. Невролог из США Стивен Миллер разобрался, когда наступает идеальное время для чашки кофе.

здоровье кофе диетолог кофеин
Сейчас вы просматриваете новость «Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пеклаАфриканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанниковС Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцомВ Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничниковК нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружиеНа границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

Последние новости

05:54

Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

05:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

04:31

Дворец за 50 миллиардов: в РФ рассказали, зачем Путину новое имение в Подмосковье Видео

04:04

Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет успех во всех делах

03:41

Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

Реклама
03:10

"Очень вкусно": самая нежная участница Холостяка показала женственные формы

02:43

День бокса 2021: интересные факты, поздравления и самые красивые спортсмены Фото

02:09

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

01:38

Медики перечислили главные признаки сердечного приступа Видео

01:12

Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Видео

00:26

Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать Видео

21 июля, среда
23:14

"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян Видео

23:11

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

22:24

Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

22:10

Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически Видео

21:59

Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом Видео

21:58

У ребенка режутся зубы: как понять Видео

21:48

Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе Видео

21:22

В Николаеве выпал град величиной с куриное яйцо: побиты тысячи автомобилей Видео

21:19

Транзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ: США и ФРГ достигли сделки по СП-2 Видео

Реклама
21:06

Мощная помощь по Крыму и Донбассу: США официально объявили о встрече Зеленского и Байдена 30 августа Видео

21:05

Вскоре для свободного въезда из Украины откроются еще шесть стран Европы – СМИ Видео

20:27

Приметы на 22 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

20:23

Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл Видео

20:20

Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев Видео

20:06

"Новый способ полива деревьев": в Киеве после прорыва трубы образовался огромный фонтан Видео

19:47

Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве Видео

19:46

Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам Видео

19:40

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку мнение

19:09

Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

19:09

Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

18:43

ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого Видео

18:36

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40% Видео

18:22

Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

18:12

Электронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Видео

18:09

"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина Видео

18:05

Министр Чернышов может быть кандидатом в премьеры вместо Шмыгаля - блогер

17:51

В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой Видео

17:40

"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков Видео

Реклама
17:34

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

17:32

Сильная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского Видео

17:08

Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

16:59

"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему Видео

16:53

Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева Видео

16:38

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

16:32

Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

16:28

Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

16:21

Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

16:20

"А что случилось?": в Киеве водолазы искали утопленницу, но она их нашла первой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять