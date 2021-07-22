Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

Кофе нужно пить, когда уровень кортизола чуть снизится / Pixabay

Если вы хотите получить бодрящий эффект от чашки ароматного кофе утром, то не нужно пить этот напиток сразу после пробуждения. В противном случае вас ждет лишь повышение уровня стресса и, как результат, лишний жир в области живота.

Ученые выяснили, что у кофеманов утренняя нервозность и тревожность может возникать из-за "встречи" кофеина с кортизолом - гормоном, который вырабатывается в ответ на стресс. Кстати, именно кортизол и способствует образованию жира на животе, пишет издание Huffington Post.

По утрам гормон стресса естественным образом накапливается вместе с адреналином, чтобы мы быстрее проснулись. По сути, мы получаем естественный всплеск энергии. И неправильно "подливать" в него еще и кофе. Добавление кофеина в гормональную "смесь" может вызвать чувство совершенно ненужной с утра излишней нервозности.

"Существуют четкие рекомендации, как развести по времени пик кортизола и кофеин, чтобы они не вступали в противоречие и не давали негативные эффекты. По сути, нужно сделать так, чтобы кофеин был "сольным исполнителем", - объяснила врач-диетолог Трейси Локвуд Беккерман.

Читайте такжеКофе натощак? Ученые дали неожиданный ответЧтобы получить заряд бодрости от кофенина, правильнее всего просто дождаться, когда уровень кортизола чуть снизится. То есть выпить кофе не раньше, чем через 30-45 минут после пробуждения.

Как сообщал Главред, в зависимости от времени поступления кофеина в организм, чашка кофе может по-разному влиять на организм. В частности, если вы пьете кофе в неподходящие часы, то можете и не дождаться бодрости и прилива сил. Невролог из США Стивен Миллер разобрался, когда наступает идеальное время для чашки кофе.