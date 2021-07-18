Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды

Многие ценные вещества черники находятся в косточке / Фото pixabay

Черника - очень полезная ягода. Все ее благотворные свойства перечислила диетолог Светлана Фус.

В частности, черника содержит много кремния и за счет этого укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей. Также в чернике немало железа, йода, марганца и антиоксидантов. Кроме того, в этой ягоде есть миртиллин, который снижает уровень сахара в крови.

"Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке", — написала эксперт в Instagram.

В частности, в косточке черники содержатся такие важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота. ⁣

Диетолог назвала также и другие полезные для организма ягоды:

облепиха - улучшает состояние волос и ногтей;⁣⁣

клюква - оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление;⁣⁣

малина - повышает иммунитет и является природным жаропонижающим средством;

брусника – помогает бронхо-легочной системе восстановиться после коронавируса благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам ягод.

Как сообщал Главред, врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.