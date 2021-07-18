УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды

18 июля 2021, 04:22
Прослушать новость
Остановить

Черника укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей.

черника
Многие ценные вещества черники находятся в косточке / Фото pixabay

Черника - очень полезная ягода. Все ее благотворные свойства перечислила диетолог Светлана Фус.

В частности, черника содержит много кремния и за счет этого укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей. Также в чернике немало железа, йода, марганца и антиоксидантов. Кроме того, в этой ягоде есть миртиллин, который снижает уровень сахара в крови.

"Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке", — написала эксперт в Instagram.

В частности, в косточке черники содержатся такие важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота. ⁣

Диетолог назвала также и другие полезные для организма ягоды:

  • облепиха - улучшает состояние волос и ногтей;⁣⁣
  • клюква - оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление;⁣⁣
  • малина - повышает иммунитет и является природным жаропонижающим средством;
  • брусника – помогает бронхо-легочной системе восстановиться после коронавируса благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам ягод.

Как сообщал Главред, врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

здоровье диетолог черника Светлана Фус
Сейчас вы просматриваете новость «Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Почему Аваков резко захотел в отставкуПочему Аваков резко захотел в отставку Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегатьЧто вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеровКак понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров На Украину налетит мощная гроза с ураганомНа Украину налетит мощная гроза с ураганом Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибкиКак правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки

Последние новости

04:22

Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды

03:50

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Видео

03:02

В ВСУ оценили угрозу нападения РФ и назвали опасные направления Видео

02:16

Самое вкусное овощное рагу: простой летний рецепт Видео

01:37

Изменения в МВД будут зависеть не от Монастырского, а от Банковой - эксперт

Реклама
00:51

Диетолог перечислил пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета Видео

00:19

Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель Видео

17 июля, суббота
23:52

Трагедия в Затоке: турист утонул в море, его сына ищут Видео

23:20

Конец тропической жары: синоптик назвала дату похолодания в Украине Видео

22:44

В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика трещина на ноге Видео

22:23

"Это провокация": в Госдуме истерят из-за карты с Крымом на футболках клубов УПЛ Видео

21:52

Коррупция в Борисполе: сотрудников аэропорта обвинили в торговле ПЦР-тестами Видео

21:47

Ученые нашли способ к полному выздоровлению от болезни Альцгеймера

21:26

Человека унесло в небо на парашюте: в Киеве перевернулся катер при занятии парасейлингом Видео

21:21

Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

21:13

Непогода в Киеве: на правобережье - дождь, а на левом берегу - пылевая буря Видео

20:28

На Львовщине несовершеннолетний устроил ДТП: погибли двое людей Видео

19:50

Очень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкое

19:50

В Украине продают фальшивые паспорта вакцинации: стали известны детали нелегального бизнеса Видео

19:32

Безбедная старость Меркель в Газпроме мнение

Реклама
19:10

Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 - эксперты Видео

19:05

В Минздраве развеяли самые распространенные мифы о COVID-вакцинации Фото Видео

18:54

У Зеленского назвали сроки визита в США для встречи с Байденом Видео

18:18

На Киевщину надвигается гроза Видео

18:07

В Киеве устроили стрельбу посреди улицы, есть раненый Видео

17:40

"Вырвали из контекста": скандальная блогерша извинилась за "мерзкий" украинский язык

17:27

Беспредел на Львовщине: серийный убийца расстреливал мужчин старшего возраста Видео

17:24

В Минздраве рассказали, когда в Украине детей начнут вакцинировать от COVID-19 Видео

17:00

В Бельгии дом рухнул во время эфира: из жилища выплыла мебель Видео

16:47

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик наехал на КПП и унитожил шлагбаум

16:32

Мендель решила "деолигархизировать" Украину на каналах Ахметова Видео

15:58

На пляжах Киева вывесят красные флаги: что это значит

15:56

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

15:41

Украинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналки Видео

15:38

Разумков намекнул на отставки трех министров осенью Видео

15:18

Эксперты объяснили нашествие медуз в Азовском море и рассказали, как им противостоять Видео

15:15

Табу на фуа-гра и запрет на выгул без намордника: в Украине приняли новые правила содержания животных

15:14

Муж оставил жену умирать на асфальте: в Киеве произошло безумное смертельное ДТП Видео

14:33

"Последний из горячих дней": синоптик рассказала, когда Украину покинет адская жара Видео

14:33

В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Фото Видео

Реклама
14:24

Под Житомиром стадо коров помешало пьяному водителю уйти от полиции Видео

13:50

Американец после вакцинации заболел COVID-19 и загремел в больницу на шесть месяцев

13:46

Аваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия Видео

13:26

На Львовщине 17-летний парень без прав врезался на авто в грузовик: двое его друзей погибли Видео

13:22

Кому категорически нельзя есть арбуз - ответ врача Видео

12:45

Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros Видео

12:42

Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню Видео

12:40

Последний рейс малайзийского Боинга: США призвали Россию признать ответственность за катастрофу Видео

12:29

"Вышел из больницы, но не из болезни": эпидемиолог назвала главную угрозу для переболевших COVID-19

11:57

В УЕФА обломали россиян по поводу карты Крыма и "Слава Украине" на футболках украинских клубов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять