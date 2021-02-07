Почему употребление фруктов может быть опасным для тела - ответ медиков

Почему употребление фруктов может быть опасным для тела / УНИАН

Употреблять фрукты в вечерние часы, перед сном, крайне нежелательно ‒ это может негативно влиять на пищеварение и способствовать появлению лишнего веса. Такое мнение высказали немецкие гастроэнтерологи в комментарии для издания Focus.

Топ-3 плохих последствий для организма от вечернего употребления фруктов:

Изжога. Обладателям чувствительного желудка со склонностью к изжоге специалисты советуют воздерживаться вечером от кислых фруктов. Их потребление усиливает выработку желудочной кислоты и повышает риск того, что ночью произойдет ее выброс из желудка в пищевод. По этой же причине не нужно ложиться сразу после употребления фруктов, лучше немного походить.

Вздутие. Съеденные вечером плоды организму нужно будет переварить ночью. В результате может нарушиться сон, живот начнет ворчать и "булькать". Нередко фрукты перестают нормально перевариваться, задерживаются в толстой кишке, что способствует сильному вздутию живота. Клетчатка фруктов, расщепляясь кишечными бактериями, обычно создает большое количество газов.

Ожирение. Еще одна причина того, почему эксперты советуют не употреблять фрукты вечером. Большие дозы фруктозы, как и других простых углеводов, имеют свойство превращаться в жир, если не используются для выработки энергии. Налегая на сладкие фрукты, к примеру, бананы либо виноград, можно незаметно для себя набирать вес. Организм не сможет переварить все углеводы, и начнет откладывать их излишки в жир.1

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