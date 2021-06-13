Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение

Какое мороженое опасно/ pixabay

Мороженое может быть опасно для здоровья человека. Как говорит эксперт Елена Куликова, из-за нарушения правил производства или хранения в мороженом могут развиваться вредные бактерии.

По ее словам, мороженое - это стандартизированная отрасль, самая большая проблема которой это микробиология.

"Есть 4 стандарта по качеству мороженого в зависимости от того, что ты хочешь делать. Самая большая проблема - выбрать для себя стандарт и производить мороженое необходимого качества. Поэтому преимущественно проблемы, с которыми сталкивались мы - это микробиология", - пояснила глава правления ОО Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей Потребительское доверие Елена Куликова, передает Украина 24.

Также она назвала два момента при производстве мороженого. Следовательно, это может быть некачественное сырье и нарушены все санитарные нормы на производстве. Или же проблема может быть связана с логистикой. То есть мороженое перевозили ненадлежащим образом.

"Грубо говоря, мороженое замораживается, размораживается, меняются условия его хранения, соответственно, в этом молочном продукте развиваются всевозможные бактерии", - добавила она.

Читайте такжеВрач рассказала, какую черешню опасно покупать

Как ранее узнали американские ученые, мороженое таит в себе смертельную опасность. Зарубежные исследователи изучили состав холодного лакомства и пришли к выводу, что некоторые компоненты пагубно влияют на здоровье человека. Основная опасность заключается в многочисленных пищевых добавках.

Эксперты подчеркивают, что именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы уберечь людей от риска, исследователи предложили добавлять в мороженое полифенол. Он является антиоксидантом и может уберечь от инсульта. Он содержится в орехах, какао и сухофруктах, но скоро может стать доступен и в чистом виде, чтобы можно было использовать его как полезную пищевую добавку.

Как ранее сообщал Главред, врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как выбрать наиболее щадящий вариант мороженого.