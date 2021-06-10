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Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания

10 июня 2021, 00:10
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Первое место в списке самых полезных круп заслуженно занимает гречка.

Самые полезные крупы / pixabay

Злаки должны составлять не менее 40 процентов от дневного рациона здорового человека. Врачи утверждают, что греча, пшено, рис, перловка содержат незаменимую клетчатку, а также являются богатейшим источником минералов, микроэлементов и витаминов группы В.

Каждая крупа уникальна и несет свою пользу. Идеальным считается тот рацион, в котором присутствует максимальное разнообразие цельнозлаковых круп.

Первое место в списке самых полезных круп заслуженно занимает гречка. Она является надежным источником растительного протеина, медленных углеводов и антиоксидантов, защищающих организм от старения. Также эта крупа богата железом, магнием, фосфором, медью и марганцем. Грубая клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, выводит излишки холестерина, снижает риск развития диабета и борется с гипертонией, пишет rsport.ria.ru.
Рис является незаменимым источником цинка – вещества, защищающего и восстанавливающего кожу и слизистые. Однако чтобы получить этот минерал, необходимо выбирать не белый, а бурый рис. Все полезные вещества, такие как фосфор, магний, цинк, витамины группы В, а также клетчатка содержатся именно в шелухе зерен.

Регулярное употребление блюд из риса помогает облегчить симптомы радикулита, нейроциркуляторной дистонии, а также вывести из организма радионуклиды. Рис значительно снижает риски дерматитов и артрозов, способствует быстрому заживлению ран и восстановлению пищеварения.

Привычка есть на завтрак овсяную кашу известна давно. Злаки содержат белок, грубую клетчатку и ряд микроэлементов: калий, магний, цинк, бета-глюконат и витамины А и Е.

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Ученые доказали, что клетчатка вместе с бета-глюконатом оказывают на организм выраженное противохолестериновое действие, защищая сосуды от его излишков.Цельнозерновая овсяная каша укрепляет иммунитет, улучшает состояние волос и кожи, стимулирует пищеварение и даже снижает сахар в крови.

Следующей полезной крупой можно смело назвать булгур. В нем содержится много белка (12 граммов на 100 граммов продукта), витамины К, группы В, Е, бета-каротин, магний, кальций и железо.

Как и другие крупы, булгур оказывает положительное действие на работу желудочно-кишечного тракта. Однако только эта крупа известна тем, что способствует оттоку желчи, защищая от образования камней и предотвращая интоксикацию печени.

Одно из главных преимуществ кукурузы в том, что она не содержит глютен, провоцирующий развитие аутоиммунных процессов. Кроме того, кукурузная крупа — источник витаминов Е, А, В, Н, железа, кальция, магния и фосфора, а также аминокислот — триптофана и лизина.

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Употребление блюд на основе кукурузной крупы способствует восстановлению работы желудка, желчного пузыря и печени. Кукуруза также заботится о состоянии кишечника, наполняя микробиом дружественными микроорганизмами.

Как ранее сообщал Главред:

Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

здоровье кукуруза гречка овсянка рис
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