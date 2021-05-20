Диетологи заявили о коварной опасности гречки

Кому нельзя есть гречку / pixabay

Помимо полезных свойств, которые имеет гречневая каша, оказалось, что в популярной крупе украинцев есть также ряд негативных свойств этого продукта, которые могут буквально "убить" здоровье. Диетологи рассказали о том, для кого гречка может стать опасным продуктом.

Как оказалось, в гречке есть дефицит важных микроэлементов в организме, что может повлечь за собой остеопороз и разрушение зубов, пишет Today UA.

По мнению диетологов, в первую очередь гречка опасна для женщин старше 40-45 лет, потому что из-за недостаточного усвоения кальция существенно вырастает риск развития остеопороза.

Также осторожными с гречкой необходимо быть и людям, у которых есть проблемы с пищеварением, – у них она может вызвать спазмы желудка и другие неприятные явления.

Людям, страдающим от аллергии, стоит совсем отказаться от этой крупы, а больным сахарным диабетом, гипертоникам, людям с почечной недостаточностью или язвой желудка, а также беременным стоит есть гречневую кашу очень редко – не более 1-2 раз в месяц.

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Также эксперты отмечают, что попытка похудеть с помощью гречневой диеты может обеспечить целый букет неприятных последствий и буквально "убить" здоровье.

Среди побочных эффектов от такой диеты могут быть головные боли, апатия, упадок сил и заторможенность.

Однако, подчеркивают эксперты, совсем отказываться от гречневой каши не стоит – ведь она укрепляет организм и защищает от онкологии.

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