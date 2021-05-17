Названы самые вредные каши, которые приводят к болезням

Врач назвала пять каш, которые стоит исключить из рациона.
Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что некоторые популярные каши могут навредить здоровью.
По мнению эксперта, каши на молоке способствуют росту и развитию в детстве. Но взрослые от них растут только вширь.
И лидирует тут манка, калорийность которой превышает даже энергетическую ценность некоторых десертов. Кроме того, манная каша может спровоцировать скачок инсулина в крови.
Так, 100 грамм манной каши содержит 173 калории, тогда как шоколадный пудинг - 150.
Белый рис, по мнению, диетолога, не несет пользы. Белый рис высококалориен, при этом в нем почти нет витаминов, микроэлементов и клетчатки.
Как говорит диетолог, бурый неочищенный рис является антиподом белого риса. Он отлично подойдет для людей, которые следят за своим здоровьем и весом. Тем не менее, даже каши из нешлифованного риса имеют высокую энергетическую ценность, поэтому употреблять их все же нужно дозировано.
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Каши с глютеном, опасны для людей, которые страдают непереносимостью глютена. И первыми в этом списке значатся овсяная, перловая и ячневая каши. Если у вас возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие или даже боль в суставах, глютен лучше исключить из рациона.
Диетолог назвала три главных условия, чтобы крупы приносили вам пользу:
- Выбирать нужно цельнозерновые каши и сочетать их с овощами, но не с мясом.
- Каши нужно употреблять лишь в первой половине дня, но не ежедневно.
- Следует чередовать каши, не злоупотребляя какой-то одной крупой.
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