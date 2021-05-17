Названы самые вредные каши, которые приводят к болезням

Какие каши опасны для здоровья / goodfon.ru

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что некоторые популярные каши могут навредить здоровью.

По мнению эксперта, каши на молоке способствуют росту и развитию в детстве. Но взрослые от них растут только вширь.

И лидирует тут манка, калорийность которой превышает даже энергетическую ценность некоторых десертов. Кроме того, манная каша может спровоцировать скачок инсулина в крови.

Так, 100 грамм манной каши содержит 173 калории, тогда как шоколадный пудинг - 150.

Белый рис, по мнению, диетолога, не несет пользы. Белый рис высококалориен, при этом в нем почти нет витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Как говорит диетолог, бурый неочищенный рис является антиподом белого риса. Он отлично подойдет для людей, которые следят за своим здоровьем и весом. Тем не менее, даже каши из нешлифованного риса имеют высокую энергетическую ценность, поэтому употреблять их все же нужно дозировано.

Читайте такжеНазвана опасность ряженки для организма

Каши с глютеном, опасны для людей, которые страдают непереносимостью глютена. И первыми в этом списке значатся овсяная, перловая и ячневая каши. Если у вас возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие или даже боль в суставах, глютен лучше исключить из рациона.

Диетолог назвала три главных условия, чтобы крупы приносили вам пользу:

Выбирать нужно цельнозерновые каши и сочетать их с овощами, но не с мясом.

Каши нужно употреблять лишь в первой половине дня, но не ежедневно.

Следует чередовать каши, не злоупотребляя какой-то одной крупой.

Читайте такжеЧем заменить кофе: названы пять продуктов, которые заряжают энергией

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред: