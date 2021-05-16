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Врач назвал самую грубую ошибку при измерении давления

16 мая 2021, 18:00
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Специалист объяснил, почему давление ночью должно быть меньше, чем днем и как правильно измерять давление.

Почему нельзя часто мерять давление / pixabay

Врач Александр Мясников предостерег от слишком частого измерения артериального давления.

По его словам, не нужно в течении дня постоянно измерять давление.

"Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 - это, конечно, гипертония, требующая лечения", — пояснил Мясников.

При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтеровское мониторирование (регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни), чтобы узнать усредненное давление.

"Делайте это не чаще, чем раз в три месяца", — уточнил врач, передают РИА Новости.

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Мясников добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.

Кроме того, специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса.

По их мнению, высокое содержание соли во многих мясных продуктах, а особенно натрия, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокое давление - о чем ранее сообщал Главред:

медики здоровье артериальное давление
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