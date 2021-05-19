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Популярное лекарство снижает эффект вакцинации против COVID-19 - ученые

19 мая 2021, 05:02
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Аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа.

Таблетки
ВОЗ рекомендует принимать жаропонижающее, если температура после прививки поднимется выше 38 градусов / pixabay

Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител.

Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США, пишут Известия.

Ученые считают, что медикаменты подавляют пути передачи определенных сигналов клеткам. Например, в ходе лабораторного эксперимента было выявлено, что аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Прочие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшали активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Также эти лекарства могут снижать способность клеток к размножению и вызывать их смерть.

Учасники исследования принимали препараты для профилактики еще до возникновения температуры. Снижение иммунного ответа регистрировалось только после первой прививки.

Читайте такжеАспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффектыПри этом полностью обнулить эффект вакцины обезболивающие и жаропонижающие препараты не могут.

"Такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает. Да и значительного влияния ожидать не стоит", — отметил молекулярный биолог Роман Зиновкин.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать жаропонижающее, только если температура после прививки поднимется выше 38 градусов Цельсия. Ущерб от воспалительного процесса может быть больше вреда от небольшого снижения количества антител из-за приема препарата.

Напомним:

  • Для того, чтобы снять головную боль, боль в суставах и спине или зубную боль, украинцы часто употребляют различные обезболивающие препараты. Это может быть, к примеру, Ибупрофен или Ортофен.
  • Профессор, кардиолог Екатерина Амосова предупредила, что применение различных нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов, кроме препарата Аспирин, связано с повышением риска инфаркта и инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно эти риски касаются людей старшего возраста.
  • Также ранее были названы необычные побочные эффекты парацетамола.

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