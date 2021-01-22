При каких головных болях нужно немедленно вызывать скорую - ответ невролога

Медик в деталях рассказал о том, при каких видах головной боли нужно срочно обращаться в скорую помощь.
Некоторые виды головной боли свидетельствуют об опасных нарушениях в организме, который требует вызова скорой помощи. Об этом заявил врач-невролог Александр Евдокимов в комментарии Medikforum.
По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на боль, которая указывает на развитие гипертонического криза (с резким взлетом артериального давления). Данное состояние опасно прежде всего своими осложнениями — инсультом и инфарктом.
"Внезапная головная боль, сопровождающаяся учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, потливостью и покраснением глаз — это признаки гипертонического криза", — сказал Евдокимов.
По его словам, высокое давление, которое не снижается в течение часа после приема нескольких таблеток, требует немедленного вызова скорой помощи.
Другой опасный вид головной боли — это длительная боль. Ее возникновение бывает связано с изменениями кровоснабжения головного мозга, которые обусловленные онкологическим процессом.
"Если в течение месяца ежедневно болит голова, одна из возможных причин — онкология", — подытожил он.
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