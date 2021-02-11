С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу

Эксперты рассказали, какие именно симптомы гайморита ни в коем случае нельзя запускать и оттягивать-медлить с визитом к медику-ухогорлоносу.
Гайморит ‒ весьма неприятный вид синусита (насморка), при котором воспаление локализуется в верхнечелюстных пазухах. Причем эта болезнь, как правило, имеет сезонный характер. Портал Mypharmacy описал список симптомов гайморита, которые ни в коем случае нельзя упускать.
К проявлениям основного заболевания, по словам медиков, присоединяются:
- заложенность носа;
- периодические гнойные выделения (порой даже с кровью);
- потеря обоняния;
- гнусавость голоса;
- боль в переносице;
- боль в глазницах;
- боль в местах расположения пазух (особенно в случае наклона головы вниз)
- головные боли;
- повышение температуры тела.
Кроме того, говорят врачи, обычно гайморит формируется в первую очередь из-за закупорки выходного отверстия пазухи в полость носа. Закупорка приводит к нагноению и появлению симптомов гайморита. Если же проигнорировать эти симптомы, гайморит может стать хроническим.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный педиатр Евгений Комаровский пояснил, почему у ребенка после ОРЗ насморк может оставаться в течение нескольких недель и сразу не проходит.
- Медик отметил, что сроки выработки противовирусных антител составляют 4-5 дней, поэтому полное выздоровление обычно и наступает через 2-3 дня после исчезания симптомов простуды.
Автор: Дмитрий Видоменко