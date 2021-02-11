С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу / Lorlor

Гайморит ‒ весьма неприятный вид синусита (насморка), при котором воспаление локализуется в верхнечелюстных пазухах. Причем эта болезнь, как правило, имеет сезонный характер. Портал Mypharmacy описал список симптомов гайморита, которые ни в коем случае нельзя упускать.

К проявлениям основного заболевания, по словам медиков, присоединяются:

заложенность носа;

периодические гнойные выделения (порой даже с кровью);

потеря обоняния;

гнусавость голоса;

боль в переносице;

боль в глазницах;

боль в местах расположения пазух (особенно в случае наклона головы вниз)

головные боли;

повышение температуры тела.

Кроме того, говорят врачи, обычно гайморит формируется в первую очередь из-за закупорки выходного отверстия пазухи в полость носа. Закупорка приводит к нагноению и появлению симптомов гайморита. Если же проигнорировать эти симптомы, гайморит может стать хроническим.

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