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С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу

11 февраля 2021, 04:06
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Эксперты рассказали, какие именно симптомы гайморита ни в коем случае нельзя запускать и оттягивать-медлить с визитом к медику-ухогорлоносу.

Гайморит
С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу / Lorlor

Гайморит ‒ весьма неприятный вид синусита (насморка), при котором воспаление локализуется в верхнечелюстных пазухах. Причем эта болезнь, как правило, имеет сезонный характер. Портал Mypharmacy описал список симптомов гайморита, которые ни в коем случае нельзя упускать.

К проявлениям основного заболевания, по словам медиков, присоединяются:

  • заложенность носа;
  • периодические гнойные выделения (порой даже с кровью);
  • потеря обоняния;
  • гнусавость голоса;
  • боль в переносице;
  • боль в глазницах;
  • боль в местах расположения пазух (особенно в случае наклона головы вниз)
  • головные боли;
  • повышение температуры тела.

Кроме того, говорят врачи, обычно гайморит формируется в первую очередь из-за закупорки выходного отверстия пазухи в полость носа. Закупорка приводит к нагноению и появлению симптомов гайморита. Если же проигнорировать эти симптомы, гайморит может стать хроническим.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный педиатр Евгений Комаровский пояснил, почему у ребенка после ОРЗ насморк может оставаться в течение нескольких недель и сразу не проходит.
  • Медик отметил, что сроки выработки противовирусных антител составляют 4-5 дней, поэтому полное выздоровление обычно и наступает через 2-3 дня после исчезания симптомов простуды.
здоровье насморк ОРВИ
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