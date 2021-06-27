Сельдерей крайне опасен – кандидат наук

Из-за сельдерея можно получить очень сильный химический ожог, сообщила кандидат наук / flickr.com/artcrowther

Сельдерей крайне опасен, из-за этого растения могут появиться очень сильные химические ожоги.

Ожоги также появляются из-за петрушки, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова на телеканале Россия 1.

По ее словам, сельдерей и петрушка вызывают такие же ожоги, как и борщевик.

"…Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги… Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", – отметила эксперт.

Баранов также рассказала, что нужно делать, если при контакте с борщевиком был получен ожог.

Реклама

Кандидат наук посоветовала закрыть место ожога темной тканью и сделать так, чтобы на протяжении двух суток на него не попадали солнечные лучи.

Борщевик содержит вещества, которые провоцируют у людей и животных кожный воспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, пишет Википедия.

Ранее были названы полезные свойства сельдерея. В частности, стало известно, что растение снимает воспаление, поддерживает пищеварение, может нейтрализовать кислую пищу.

Сельдерей низкокалорийный. В 100 граммах растения содержится около 32 ккал.