УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук

27 июня 2021, 14:04

Сельдерей вреден, предупредила эксперт. По ее словам, также опасна петрушка.

Кандидат наук сообщила, что из-за сельдерея можно получить очень сильный химический ожог
Из-за сельдерея можно получить очень сильный химический ожог, сообщила кандидат наук / flickr.com/artcrowther

Сельдерей крайне опасен, из-за этого растения могут появиться очень сильные химические ожоги.

Ожоги также появляются из-за петрушки, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова на телеканале Россия 1.

По ее словам, сельдерей и петрушка вызывают такие же ожоги, как и борщевик.

"…Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги… Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", – отметила эксперт.

Баранов также рассказала, что нужно делать, если при контакте с борщевиком был получен ожог.

Реклама

Кандидат наук посоветовала закрыть место ожога темной тканью и сделать так, чтобы на протяжении двух суток на него не попадали солнечные лучи.

Борщевик содержит вещества, которые провоцируют у людей и животных кожный воспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, пишет Википедия.

Ранее были названы полезные свойства сельдерея. В частности, стало известно, что растение снимает воспаление, поддерживает пищеварение, может нейтрализовать кислую пищу.

Сельдерей низкокалорийный. В 100 граммах растения содержится около 32 ккал.

сельдерей Екатерина Баранова
Сейчас вы просматриваете новость «Сельдерей крайне опасен – кандидат наук». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публикеАнна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике Назван самый полезный хлеб для организмаНазван самый полезный хлеб для организма 9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет Врачи назвали 5 самых полезных ореховВрачи назвали 5 самых полезных орехов

Последние новости

14:04

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук

13:21

В ближайшее время может состояться релиз PS4-эксклюзива God of War на ПК

13:19

Когда в июле в Украине будет аномально жарко, и в какие дни ждать бурь: синоптик назвал даты Видео

12:53

Поддельная свадьба и афера с квартирой: в Одессе у британца выманили четверть миллиона долларов Видео

12:44

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать Видео

Реклама
12:35

Хакеры майнят на компьютерах пользователей, играющих на пиратках – исследование Видео

12:20

Гороскоп на завтра 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Видео

12:00

За 200 метров до финиша: во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун

11:49

В Минсоцполитики объяснили, когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи Видео

11:24

Детей отправили к родственникам: молодые супруги погибли при пожаре дома  в Черниговской области

10:54

Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов Видео

10:25

В Киеве среди бела дня обокрали сотрудницу посольства США Видео

09:54

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

09:44

На Волыни родители дико воюют за сына: в ход пошло видео с развращением ребенка Видео

09:40

"Приперлись, бл*дь,*банутые": фанатка Басты грязно обругала его противников Видео

09:39

Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

08:55

Ливни, грозы, шторм: на какие регионы Украины прольются обильные осадки Видео

08:53

Фекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагога Видео

08:29

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 500 человек Видео

08:15

Гороскоп для Овна на июль-2021: перемены и хождение по лезвию бритвы

Реклама
08:09

Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Видео

07:45

Деградация всегда проще развития, или Новый железный занавес рождается прямо сейчас мнение

07:27

Ломаченко красиво вернулся на ринг после поражения от Лопеса Видео

07:10

Новая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по Украине Видео

06:30

Цементирование электората: кому выгоден скандал вокруг слов Зеленского о вагнеровцах мнение

05:28

Нападения России из Беларуси: Украину предупредили о военной опасности и назвали сроки Видео

05:02

С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки Фото

04:22

Ошибки макияжа, которые допускает почти каждая женщина Видео

03:50

Названо невероятное суперсвойство вишни Видео

03:02

Заложник Лукашенко: эксперт объяснил хитрость Минска по делу Протасевича Видео

02:19

Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель Видео

01:37

Байден "подносит снаряды" Путину в войне против Украины – эксперт Видео

01:09

Анна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парне Видео

00:59

В Германии открестились от ответсвенности за аннексию Крыма

00:35

Дима Монатик признался, что дети довели его до слез

00:18

Сергей Бабкин впервые рассказал, почему он изменял жене

00:01

Илона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессию Видео

26 июня, суббота
23:56

Ждем потопа: ливень и ураган под Киевом прорвали дамбы Видео

23:43

Анна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с Холостяком Видео

23:34

После бури и града на Украину налетит смерч Видео

Реклама
23:29

Настя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме Потапа Видео

23:02

Как спасти черствый хлеб: 7 удивительных хитростей Видео

22:56

Под Киевом ударом молнии уничтожило жилой дом

22:29

Зеленский поставил перед кандидатами в канцлеры ФРГ вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО Видео

22:27

Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

21:51

Дорогие гробы и одежда для покойников: в Киеве устроили выставку похоронной культуры Видео

21:45

"Пышные формы, люблю такое": школьница рассказала, как ее изнасиловал учитель на выпускном

21:21

"Было страшно": град размером с куриное яйцо наделал беды под Киевом Фото Видео

21:18

Приводят к удушью: в Кирилловке отдыхающие жалуются на укусы опасных насекомых

21:06

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять