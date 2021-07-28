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Сезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лаборатории

28 июля 2021, 01:01
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Сезоном бахчевых считается август, но арбузов уже полно на рынках и в супермаркетах.

арбуз
На мякоти разрезанного арбуза не должно быть белых прожилок / Фото pixabay.com

В Киеве на прилавках рынков и супермаркетов появились свежие арбузы. Ягоды есть на любой вкус и кошелек. В частности, приобрести можно как украинские арбузы родом из Херсона, так и импортные. Цена колеблется от 15 до 30 гривен за килограмм на рынках в зависимости от района, и от 14 до 42 гривен – в супермаркетах.

Продавцы уверяют, что ягоды вполне безопасны, но показать в подтверждение документы в большинстве своем не могут. Журналисты ТСН отнесли арбузы на проверку в лабораторию.

Оказалось, что все приобретенные в Киеве арбузы являются безопасными. При норме 60 мг на килограмм в арбузе, приобретенном на рынке, содержание "химии" составляло всего 4,2 мг, в ягоде из супермаркета — 2,9 мг. Самый высокий показатель был в арбузе со стихийного рынка — 10, 6 миллиграммов нитратов на килограмм.

Как проверить арбуз на нитраты - народный метод

Проверить арбуз на нитраты можно в домашних условиях. Для этого в стакан с водой нужно поместить мякоть арбуза или выжатый сок. В обоих случаях вода должна слегка помутнеть и приобрести розовый оттенок. Если же цвет будет слишком ярким — это может свидетельствовать о содержании в нем "химии".

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Как выбрать вкусный арбуз

Продавцы советуют искать ягоду с равномерными полосами и желтым пятном на боку. А вот постукиванию для проверки спелости не всегда можно доверять - можно попасть на звонкий, но зеленый арбуз.

Кроме внешнего вида, стоит проверять и мякоть разрезанного арбуза — на ней не должно быть белых прожилок, а все зернышки должны быть большими и коричневыми.

Читайте такжеКому категорически нельзя есть арбуз - ответ врача

Как сообщал Главред, диетолог Елена Кален рассказала, что самый лучший сезон для покупки бахчевых культур — это август. А если купить арбуз или дыню, например, в июле, то можно вместо пользы получить проблемы со здоровьем.

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