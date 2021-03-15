Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта

Сколько шампанского безвредно пить для здоровья / Yoann JEZEQUEL / Flickr

В определенном количестве шампанское может быть полезным для здоровья, поскольку его потребление связано с проявлением положительного психологического эффекта. Портал Greenpost опросил специалистов и те назвали точную дозу этого напитка, которая будет полезна для организма.

"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом. В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект", — заявила кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина.

Она отметила, что если выпить больше, чем один-два бокала, то полезное действие напитка сойдет к минимуму. Кошечкина предупредила о возможности шампанского сильно пьянить, поскольку оно содержит углекислый газ и способствует быстрому усвоению алкоголя. Выпитое в большой дозе оно может способствовать интоксикации организма, которая угрожает здоровью.

"Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, детям, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка", — подытожила Кошечкина.

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