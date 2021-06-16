Стоматолог рассказала, как безопасно чистить зубы после еды / bonniebakes / flickr.com/

Чистка зубов сразу после еды может навредить больше, чем принести пользы. В этом уверена доктор Ханна Кинселл из клиники Kiln Lane Dental в Великобритании, сообщает портал Express.

Ежедневно защищать полость рта от зубного налета-пленки и бактерий — разумно, так как накопление зубного налета способствует заболеванию десен и кариесу. Но делать это сразу после еды каждый день необязательно, рассказала Кинселл.

"Многие чистят зубы сразу после еды, чтобы быстро избавиться от остатков пищи на зубах. Но это может принести больше вреда, чем пользы. При использовании механической зубной щетки многие люди крепко сжимают ее в кулаке. А это может повредить нежную зубную эмаль - вещество, которое покрывает каждый зуб и создает прочный защитный слой. Слишком сильное давление опасно, потому что оно может медленно разрушать зубную эмаль, которая не восстанавливается сама", - пояснила медик.

Также есть продукты, содержащие лимонную кислоту. Они могут на некоторое время размягчить зубную эмаль, а чистка зубов в этот момент повредит эмаль. По словам доктора Кинселлы, лучше подождать полчаса после еды, прежде чем чистить зубы, особенно после употребления кислой пищи. Стоматолог посоветовала во избежание чрезмерного давления на зубы и десны при чистке держать зубную щетку за самый кончик так, будто вы держите ручку для письма. Удерживая щетку таким образом, вы не будете слишком сильно давить. При этом доктор Кинселла отметила, что в данном вопросе разницы между обычной и электрической зубной щеткой нет.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно чистить зубы щеткой и нитью. И перечислили главные правила и ошибки.

До того руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно для зубов, поскольку в нем могут быть осколки костей.