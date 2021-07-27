"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду

Черника обладает уникальным полезными свойствами / Фото pixabay.com

Черника – очень полезная ягода, которая богата природными антиоксидантами, которые способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма. При этом даже после термической обработки черника сохраняет свои полезные свойства.

Еще один интересный нюанс - для человека полезны и листья черники, рассказала доктор медицинских наук Ольга Шарапова. Те, кто болен сахарным диабетом, часто заваривают листья черники вместе с ягодами. Такой напиток понижает содержание сахара в крови и стимулирует работу поджелудочной железы, передает Доктор Питер.

"Есть такая очень старая пословица: "Там, где едят чернику и землянику, врачам делать нечего!". Черника действительно обладает уникальным полезными свойствами. В ней содержится невероятное количество витаминов и минералов. Также входят лимонная, молочная, янтарная, яблочная и множество других кислот, которые, безусловно, благоприятно влияют на организм", — отметила эксперт.

Чем полезна черника

Помогает нормализовать пищеварительную систему.

Черничный сок оказывает бактерицидное действие.

Большое количество антиоксидантов в этой ягоде снижает риск заболеваний сосудов и сердца.

Благотворно влияет на зрение человека и головной мозг.

"И еще хотелось бы сказать об одном удивительном свойстве. Черника — одна из немногих ягод, которая после термообработки остается такой же полезной, как и свежая", — добавила медик.

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Кому нельзя есть чернику

Ягода противопоказана ягоду людям, страдающим от панкреатита или мочекаменной болезни, поскольку в состав черники входит щавелевая кислота.

Вредно есть чернику людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы. А при сахарном диабете употреблять чернику можно только с разрешения врача.

Кроме того, эксперты советуют не сочетать чернику с другими ягодами - малиной, клубникой, морошкой и земляникой.

Как сообщал Главред, ранее все полезные свойства черники перечислила диетолог Светлана Фус.