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Топ-3 способа поднять себе настроение - совет эксперта

30 июня 2021, 04:56

Оказывается, есть простые способы поднять себе настроение. Об это говорит известный психолог Элис Бойс — специалист по когнитивно-поведенческой терапии.

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121 / R.N. PRASAD / flickr.com

Взбодриться при подавленном состоянии просто. Об этом в комментарии портала Psychology Today рассказала Элис Бойс — специалист по когнитивно-поведенческой терапии и социальной психологии.

Сперва, говорит она, нужно пережить чувства от успешно выполненного задания. Первым делом она предлагает приключение, даже если оно немного трудное. Эта стратегия не для каждого случая, но ее стоит включить в свой инструментарий. Бойс приводит в пример свои суточные бюджетные поездки в другие города, когда ночью она в дороге, днем путешествует по городу, а вечером возвращается домой. Это изрядно изматывало, но обогащало самыми лучшими воспоминаниями в жизни.

Вторым методом специалист предложила вдохновение чужим примером. Она пояснила, что при стрессе и беспокойстве важно помнить, что иногда их испытывают при преследовании важной цели. Когда одолевает состояние глубокой тревоги по поводу своих целей, важно видеть, как другие люди испытывают то же самое и реализуют мечты без гарантии успеха, часто терпят неудачи на этом пути.

Третьим методом Бойс назвала обращение к вдохновителю либо кумиру. Чувство подавленности вызывает состояние "нечего терять" и парадоксальным образом добавить предприимчивости и смелости. Один из способов направить это в нужное русло — обратиться к тому, кто вдохновляет. Возможно, получить ожидаемое не получится, но подъем настроения за счет способности рискнуть гарантирован. Можно написать письмо, задать вопрос или отправить благодарственный твит и автору или подкастеру, чья работа приносила ранее пользу.

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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.

Позднее психологи сообщали, что сварливые женатые мужчины, которые не помогают супругам по дому, получают большую зарплату, чем мужья, которые помогают женам с домашними хлопотами.

здоровье психолог
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