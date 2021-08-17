Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения / ua.depositphotos.com

Исследователи открыли белок, который позволяет быстро избавляться от лишнего веса с помощью сальных желез. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Science.

Открытие, говорят ученые Медицинской школы имени Перельмана Университета штата Пенсильвания, удалось сделать неожиданно. Специалисты изучали белки иммунной системы, связанные с развитием аллергии. В частности, они искали сигнальные молекулы, которые отвечают за подавление аллергических реакций и управляющие реакцией организма на инсулин.

В ходе эксперимента на грызунах внимание исследователей привлек белок TSLP, который не только подавлял аллергию, но и предотвращал развитие диабета второго типа у мышей, страдавших от крайне тяжелых форм ожирения. Дальнейшие наблюдения показали, что TSLP не только снизил их невосприимчивость к инсулину, но и резко уменьшил массу тела.

За месяц эксперимента вес мышей снизился почти в два раза — с 45 до 25 граммов. Это является нормой для здоровых особей. Тогда ученые провели детальный анализ воздействия белка на организм. Оказалось, что данное вещество воздействовало не на мозг грызунов или их жировые отложения, а на сальные железы в их коже. TSLP резко повышал активность себоцитов — клеток, которые вырабатывают кожный жир, которые заставляли организм мышей постоянно транспортировать липиды из жировых отложений в сальные железы, откуда те почти сразу покидали организм грызунов.

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