Ученые изобрели новый метод лечения гипертонии / УНИАН

Группа итальянских ученых предложила лечить гипертонию новым способом ‒ с помощью электрических импульсов, которые нужно прилагать к определенным частям блуждающего нерва.

Результаты исследования были опубликованы на специализированном портале Eurekalert. Проект вели исследователи из Научно-исследовательского института госпитализации и лечения IRCCS Neuromed (Италия). Они осуществили эксперимент на животных, в котором доказали, что для уменьшения осложнений, вызванных артериальным давлением, можно использовать биоэлектронную стимуляцию блуждающего нерва.

Ученые взяли за основу роль, которую играет иммунная система и ее центральный орган ‒ селезенка ‒ в возникновении и развитии высокого кровяного давления. В селезенке активируются специфические иммунные клетки, Т-лимфоциты, которые затем попадают в кровь и мигрируют в органы, которые поражены гипертонией.

Как показали наблюдения, ранее проведенные авторами, процесс активации Т-лимфоцитов — это результат взаимодействия между парасимпатической и симпатической нервными системами на уровне черепного блуждающего нерва и селезеночного нерва.

Тем не менее авторы исследования признают, что для поиска путей клинического применения их метода потребуется множество дальнейших экспериментов.

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