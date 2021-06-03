Ученые нашли новый способ искать признаки неизлечимой болезни

Ученые нашли новый способ искать признаки болезни Альцгеймера / bryan is a gummy candy / flickr.com/

Анализ крови и трех когнитивных тестов ‒ новый метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Его разработку закончили шведские ученые. Так сообщается в статье, опубликованной в специализированном журнале Nature Medicine.

Раскрытый подход включает в себя, выполнение которых занимает около десяти минут. Ученые говорят, что точность их метода составляет 90%.

В исследовании приняли участие 340 пациентов из Швеции и 543 пациента из Северной Америки с легкими нарушениями памяти. Специалисты оценили уровень таких биомаркеров болезни Альцгеймера ‒ фосфорилированный тау-белок в плазме крови, соотношение двух форм бета-амилоидов Aβ42 (в цепи 42 аминокислоты) и Aβ40 (40 аминокислот), а также тонкого полипептидного нейрофиламента в плазме, связанный с болезнью Альцгеймера вариант гена APOE.

Выявление тау-белка в плазме крови на 83 процента точно предсказывало начальную стадию болезни Альцгеймера в течение следующих четырех лет. В сочетании с результатами теста на когнитивные способности анализа APOE прогноз улучшался до 90%.

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Напомним, ранее сообщалось:

Группа исследователей из Университета Кюсю (Япония) выяснила, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально может затормозить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера (смертельно опасной формой старческой деменции).

По словам ученых, выделенная ими молекула белка, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам (то есть содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин).