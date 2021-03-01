Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти.
Американские диетологи создали рекомендации по здоровому питанию для єффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.
Согласно с віводами ученых, высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти.
Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.
Наибольшее долголетие зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день".
К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследований 1984-2014 годов – Исследования здоровья медсестер и Исследования медицинских работников, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.
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Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.
Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.
Эксперты подчеркнули, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.
Наибольшим преимуществом обладают:
- зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту,
- фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.
- Ранее Главред писал о том, что новое исследование показывает, что диета с высоким содержанием сахарной фруктозы может помешать правильному функционированию иммунной системы.