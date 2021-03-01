УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти

1 марта 2021, 19:01

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти.

рынок, овощи, фрукты
Ученые рассказали о пользе овощей и фруктов / Фото pixabay.com

Американские диетологи создали рекомендации по здоровому питанию для єффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Согласно с віводами ученых, высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.

Наибольшее долголетие зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день".

К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследований 1984-2014 годов – Исследования здоровья медсестер и Исследования медицинских работников, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.

Читайте такжеВысокое давление: сок из этого овоща поможет снизить его

Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.

Эксперты подчеркнули, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

Наибольшим преимуществом обладают:

  • зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту,
  • фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

  • Ранее Главред писал о том, что новое исследование показывает, что диета с высоким содержанием сахарной фруктозы может помешать правильному функционированию иммунной системы.
здоровье фрукты салат правильное питание
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Для кого опасен мед: эксперты дали ответДля кого опасен мед: эксперты дали ответ Почему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатологаПочему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатолога Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старениеУченые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Комаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитетаКомаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитета Здоровый пенис: что нужно знатьЗдоровый пенис: что нужно знать
Следующий материал

Последние новости

20:05
"В чем героизм?": глава МВД резко высказался о Стерненко и протестах
20:04
Глава МВД заявил о новых пленках Медведчука и Суркова
20:04
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
19:56
Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным Видео
19:35
Американ Макги работает над игрой во вселенной "Волшебника страны ОЗ" Видео
Реклама
19:32
США предоставят Украине  $125 млн военной помощи Видео
19:26
Эксперт рассказал, почему пять млн украинцев остались без повышения пенсии Видео
19:22
Билл Гейтс сделал громкое заявление об окончании пандемии Видео
19:20
Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины Видео
19:01
Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти
18:48
Винницкая область переводит все школы на дистанционное обучение Видео
18:45
На Донбассе в результате подрыва военного авто пострадали 9 бойцов ВСУ Видео
18:29
США готовят серьезный удар по России - CNN Видео
18:24
Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V Видео
18:24
Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения Видео
18:14
В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring
18:12
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
18:05
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:51
В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15 Видео
17:45
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма Видео
Реклама
17:43
В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора Видео
17:30
Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android
17:16
Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли Видео
17:11
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
17:04
Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части Видео
16:57
Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы" Видео
16:55
Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary Видео
16:47
Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Видео
16:40
Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото Видео
16:30
Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19 Видео
16:24
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба Видео
16:21
"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты Видео
16:14
Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
16:13
Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
16:06
Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield Видео
16:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
15:48
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Видео
15:40
В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция Видео
15:39
СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь Видео
15:38
Магнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережить Видео
Реклама
15:14
В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield Видео
15:11
Земфиру поймали на плагиате
15:10
Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции Видео
15:00
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
14:37
В центре Киева снова треснул стеклянный мост
14:32
Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы" Видео
14:24
У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию Видео
14:01
В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина Видео
13:57
Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
13:53
Степанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять