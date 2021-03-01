Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти

Ученые рассказали о пользе овощей и фруктов / Фото pixabay.com

Американские диетологи создали рекомендации по здоровому питанию для єффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Согласно с віводами ученых, высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.

Наибольшее долголетие зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день".

К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследований 1984-2014 годов – Исследования здоровья медсестер и Исследования медицинских работников, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.

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Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.

Эксперты подчеркнули, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

Наибольшим преимуществом обладают:

зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту,

фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.