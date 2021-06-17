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Ученые объяснили, чем опасен отказ от завтрака

17 июня 2021, 03:01

Очень важный ответ на наболевший вопрос - какими опасностями чреват для человеческого организма полный отказ от приема пищи на завтрак.

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Ученые объяснили, чем опасен отказ от завтрака / Ariel / flickr.com

Люди, пропускающие прием пищи на завтрак, рискуют столкнуться с опасным явлением — нехваткой важных питательных веществ. Об этом сообщает издание Proceedings of the Nutrition Society со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Огайо.

Специалисты изучили сведения о 30889 американцах в возрасте от 19 лет, которые участвовали в исследовании National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 год. В рамках эксперимента добровольцы должны были составлять круглосуточные отчеты о приемах пищи: они отмечали, это перекус или полноценная еда, а также указывали время. Таким образом специалисты выявили, кто завтракал, а кто отказывался от утреннего приема пищи.

Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2% участников или 4924 человека. Эксперты посчитали примерное число питательных веществ для человека, основываясь на данных о приемах пищи. Полученные результаты они сравнили с рекомендациями Совета по еде и питанию Национальной академии наук США нормативами.

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Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что способно бодрить тело лучше, чем кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть.

здоровье завтрак
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