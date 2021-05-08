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Какая связь между группами крови и болезнями - ответ ученых

8 мая 2021, 00:19
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Шведские ученые закончили долгое исследование и утверждают - между группами крови и предрасположенностью людей к различным болезням есть связь.

Группа крови
Группа крови / Seven Days Of Use / flickr.com/

Группа ученых из Швеции выявила взаимосвязь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Исследователи закончили изучать медицинскую историю пяти миллионов пациентов и обратили внимание, что люди с первой группой крови чаще страдают от нарушений свертываемости, тогда как среди пациентов со второй группой чаще фиксируются тромбозы.

Кроме того, говорят ученые, люди с третьей группой крови гораздо меньше остальных предрасположены к образованию камней в почках.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • До того ученые установили - всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя (причем некоторые из них напрямую связаны с распространением психических заболеваний).
  • До того исследователи доказали, что всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя.
здоровье тромбоз группа крови
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