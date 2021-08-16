Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени / ua.depositphotos.com

Физические упражнения умеренной или высокой интенсивности являются хорошим способом предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени, которая может привести к воспалению, циррозу и печеночной недостаточности. Об этом сообщается в пресс-релизе на портал EurekAlert.

Ученые Университета Цукубы в Японии проанализировали данные об испытуемых с ожирением, которые соблюдали трехмесячный режим физических упражнений и диеты, направленные на снижение веса. Ученые отслеживали состояние печени, объем жировой ткани в органе, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса, а также уровень маркеров окислительного стресса.

Оказалось, что упражнения дополнительно к режиму похудания уменьшили стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5%, жесткость печени на 6,8%, а фиброз — на 16,4%. Физические нагрузки также изменяли концентрации специфических органокинов и, по-видимому, индуцировали противовоспалительные и антиоксидантные реакции в ответ на стресс за счет активации Nrf2 (фактора транскрипции генов).

Читайте такжеНазваны "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.