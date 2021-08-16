УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени

16 августа 2021, 01:49

Ученые отслеживали состояние печени, объем жировой ткани в органе, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса.

Печень
Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени / ua.depositphotos.com

Физические упражнения умеренной или высокой интенсивности являются хорошим способом предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени, которая может привести к воспалению, циррозу и печеночной недостаточности. Об этом сообщается в пресс-релизе на портал EurekAlert.

Ученые Университета Цукубы в Японии проанализировали данные об испытуемых с ожирением, которые соблюдали трехмесячный режим физических упражнений и диеты, направленные на снижение веса. Ученые отслеживали состояние печени, объем жировой ткани в органе, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса, а также уровень маркеров окислительного стресса.

Оказалось, что упражнения дополнительно к режиму похудания уменьшили стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5%, жесткость печени на 6,8%, а фиброз — на 16,4%. Физические нагрузки также изменяли концентрации специфических органокинов и, по-видимому, индуцировали противовоспалительные и антиоксидантные реакции в ответ на стресс за счет активации Nrf2 (фактора транскрипции генов).

Читайте такжеНазваны "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

здоровье печень
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к праздникуМедовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40 Ангела Меркель портит всю лепотуАнгела Меркель портит всю лепоту Действительно ли началось падение рейтинга ЗеленскогоДействительно ли началось падение рейтинга Зеленского Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на ДонбассеМира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе

Последние новости

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

00:20

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

Реклама
23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

21:44

Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака Видео

21:41

Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

21:25

Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле мнение

21:15

Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы Видео

21:11

Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу Видео

20:41

В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

20:21

В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле Видео

20:19

В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар Видео

19:51

В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса Видео

Реклама
19:42

Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

19:06

"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

18:54

Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

18:42

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, убытки или возвращение долгов Видео

18:32

В полиции рассказали подробности гибели мэра Кривого Рога

17:49

Найден мертвым мэр Кривого Рога

17:03

На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

16:27

Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон Видео

15:48

"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

15:30

Умер отец Виталия Козловского

15:04

Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

14:45

Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать Видео

14:40

В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы Видео

14:30

В США анонсировали военную помощь Украине: готовится встреча Зеленского с конгрессменами Видео

13:53

Украина рискует превратиться в пустыню: эксперт предупредила о климатическом "армагеддоне" Видео

13:21

Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

12:25

Кабул пал: Талибан захватывает весь Афганистан, назначена дата смены власти Видео

12:09

40 человек на ходу грабили товарные поезда: в Украине полиция обезвредила опасную банду Видео

11:41

Украину атакует мощный антициклон: синоптик предупредила о жаре до +32 градусов Видео

10:40

Отшельник-дровосек вернулся в общество после 30 лет дикой жизни в лесу Видео

Реклама
09:58

"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине Видео

09:58

Бомбил Сирию, "наследил" в Крыму: что известно о погибшем в Турции летчике РФ Видео

09:44

Как украинцев еще глубже загоняют в "тень" мнение

09:31

Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю

09:25

Отказ врача оказать медпомощь без денег: новые детали скандала в Киеве Видео

08:45

Шаг назад: в Украине вновь упало число новых заболевших COVID-19

08:22

В Нацкорпусе рассказали о наказании для избивших журналиста радикалов Видео

07:56

Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками

06:36

Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана мнение

06:06

Названы последствия коронавируса для репродуктивной способности мужчин Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять