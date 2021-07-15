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Ученые сделали новое открытие в исследовании тяжелой болезни

15 июля 2021, 02:00

Ученые из США сосредоточились на уровне белков, потенциально связанных с заболеванием, в головном мозге, спинномозговой жидкости и плазме крови.

Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера / Audie Dewey / flickr.com

Совершено новое открытие в исследовании болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Группа ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе определила потенциальные новые цели лечения смертельно опасного слабоумия.

Потенциальными мишенями для лекарственных препаратов являются различные белки, приводящие к накоплению амилоидных бляшек в головном мозге и способствующие возникновению проблем с памятью и мышлением, которые являются отличительным признаком болезни Альцгеймера.

По словам исследователей, 15 существующих лекарств, которые потенциально подходят для лечения, уже были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) для других целей. И это дает возможность быстрее начать клинические испытания.

Ученые сосредоточились на уровне белков, потенциально связанных с заболеванием, в головном мозге, спинномозговой жидкости и плазме крови людей с болезнью Альцгеймера и без нее (всего у 1537 человек в США). В спинномозговой жидкости испытуемых было выявлено 274 белка, связанных с заболеванием, 127 — в плазме крови и 32 — в ткани мозга.

Специалисты также выяснили, что ген APOE, например, изменяет уровни нескольких белков в тканях мозга и спинномозговой жидкости. Также специалисты наблюдали изменения в белках, связанных с другим геном TREM2, который недавно был связан с риском болезни Альцгеймера.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

здоровье болезнь Альцгеймера мозг
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