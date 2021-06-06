Ученые выяснили, как связаны уровень интеллекта и размер зрачка / Flickr.com / thinglass

У человека расширение зрачков показывает не только возбуждение или истощение, но может быть маркером индивидуальных различий в интеллекте. Об этом утверждают специалисты в опубликованном на страницах журнала Cognition исследовании.

Команда ученых из Технологического института (штат Джорджия) исследовала связь между размером зрачков и интеллектом пятисот добровольцев из Атланты в возрасте от 18 до 35 лет. Волонтерам предложили пройти тесты на мышление, внимание и память. Оказалось ‒ чем больше зрачки, тем выше интеллект.

Различия в исходном размере зрачка между теми, кто набрал самые высокие и самые низкие баллы по тестам на интеллект, можно было увидеть невооруженным глазом. А связано это может быть с тем, что люди с большими зрачками имеют лучший уровень мозговой активности в области, связанной с интеллектом и памятью. Также ученые отметили отрицательную зависимость между размером зрачка и возрастом: у пожилых добровольцев, как правило, были меньшие по размеру и более суженные зрачки.

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