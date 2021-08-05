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Ученые выяснили, почему некоторые люди живут больше ста лет

5 августа 2021, 05:02
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Для выяснения ситуации ученым пришлось проанализировать микробиомы в кале 160 японцев-долгожителей, средний возраст которых достигал 107 лет.

Старик
Ученые выяснили, почему некоторые люди живут больше ста лет / ua.depositphotos.com

Долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и с большей вероятностью способны пережить инфекционные заболевания. Люди, живущие от ста и более лет, имеют уникальные микробиомы, защищающие их от бактериальных инфекций Об этом говорится в статье, которая была опубликована в журнале Nature.

Как говорят ученые Института Бродов при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, они проанализировали микробиомы в кале 160 японцев-долгожителей, средний возраст которых достигал 107 лет.

Они обнаружили, что долгожители по сравнению с людьми в возрасте от 85 до 89 лет и от 21 до 55 лет имели более высокие уровни нескольких видов бактерий, которые производят молекулы, которые называются вторичными желчными кислотами.

Вторичные желчные кислоты вырабатываются микробами в толстой кишке и, как считается, помогают защитить кишечник от патогенов, а также регулируют иммунные реакции организма.

Одна из молекул — isoalloLCA — убивала многие патогены. Это указывает на то, что молекула способна помочь организму поддерживать хрупкое равновесие микробных сообществ в здоровом кишечнике.

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Напомним, ранее диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов утром бананами. По его словам, если бананы есть натощак, то такой завтрак приведет к увеличению уровня сахара в крови и спровоцирует обостренный аппетит, приводящий к перееданию.

Эксперты в области питания из Великобритании назвали продукт, который стоит есть на завтрак каждое утро ради долголетия - речь идет о натуральном йогурте.

Датские ученые озвучили основные признаки долголетия и утверждали - люди стали жить дольше благодаря развитию медицины и технологий.

здоровье организм
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