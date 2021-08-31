В какое время суток нужно есть фрукты для похудания - ответ диетолога

Фрукты содержат много углеводов и сахара, рассказала диетолог и нутрициолог Елена Кален. И потому крайне, в принципе, полезны при похудании.
Фрукты не могут быть универсальным средством для снижения веса. И, более того, их нужно есть в определенное время суток. Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог и нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Елена Кален.
Она отметила, что фрукты содержат много углеводов и сахар. "Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено", — рассказала специалист.
Кален пояснила, что углеводы напрямую влияют на содержание сахара в крови.
"Часть сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки — в жировые депо. И мы получаем прибавку в весе", — говорит она
Кален также напомнила, что у каждого продукта существует свой гликемический индекс, на который обязательно нужно обращать внимание худеющим людям.
"Углеводы с низким гликемическим индексом можно есть в любое время суток. Это молочные продукты, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды. Они помогают пищеварению и идут на пользу здоровью и фигуре", — отметила врач.
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