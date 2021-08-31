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В какое время суток нужно есть фрукты для похудания - ответ диетолога

31 августа 2021, 07:22
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Фрукты содержат много углеводов и сахара, рассказала диетолог и нутрициолог Елена Кален. И потому крайне, в принципе, полезны при похудании.

Фрукты
В какое время суток нужно есть фрукты для похудания - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Фрукты не могут быть универсальным средством для снижения веса. И, более того, их нужно есть в определенное время суток. Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог и нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Елена Кален.

Она отметила, что фрукты содержат много углеводов и сахар. "Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено", — рассказала специалист.

Кален пояснила, что углеводы напрямую влияют на содержание сахара в крови.

"Часть сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки — в жировые депо. И мы получаем прибавку в весе", — говорит она

Кален также напомнила, что у каждого продукта существует свой гликемический индекс, на который обязательно нужно обращать внимание худеющим людям.

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"Углеводы с низким гликемическим индексом можно есть в любое время суток. Это молочные продукты, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды. Они помогают пищеварению и идут на пользу здоровью и фигуре", — отметила врач.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

viber
фрукты похудение
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