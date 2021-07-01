Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток

Вода с лимоном на голодный желудок полезна не для всех / Фото pixaby

Вода с лимоном натощак – модный утренний ритуал для всех тех, кто следит за здоровьем и фигурой. Но действительно полезна она далеко не всем. Эксперт по снижению весаПавел Исанбаев рассказал, кому нельзя пить лимонную воду на голодный желудок.

Прежде всего, важно правильно приготовить такую воду и не переборщить с лимоном. Оптимальная концентрация лимонного сока в воде — от нескольких капель до столовой ложки на 250 миллилитров, передает РИА Новости.

"Если лимонного сока больше, вода будет негативно влиять на зубную эмаль. Кислота разрушает ее, поэтому рекомендации пить воду с лимоном через трубочку имеют смысл", - отметил Исанбаев.

Эксперт добавил, что отказаться от лимонной воды стоит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что лимонный сок мешает зарастать эрозийным и язвенным поражениям слизистой ЖКТ. Кроме того, он усугубляет симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: происходит заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка кислым, тошнота, изжога.

Не следует злоупотреблять водой с лимоном людям с избытком железа в организме, так как витамин C, содержащийся в лимоне, усиливает всасывание железа. В больших количествах микроэлемент токсичен и при накоплении может поражать печень.

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"Встречаются сообщения от людей с мигренями, что лимон, как и цитрусовые вообще, может провоцировать приступ головной боли. Однако научного основания у этой информации нет. Серьезных исследований о влиянии воды с лимоном на здоровье не проводилось. Все заявления о пользе или вреде этого напитка основаны исключительно на личном опыте отдельных людей", — резюмировал специалист.

Как сообщал Главред, диетолог Лорен Слейтон объяснила, что регидратация утром после сна - хорошая привычка. Вместо того, чтобы пить кофеин, лучше начать свой день со стакана воды с лимоном.

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