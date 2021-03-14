Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров / 1zoom.ru

Многие любят салат с помидорами и огурцами, особенно весной и летом, когда этими овощами забиты рынки. Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков оценил, стоит ли верить популярному мифу об опасности для здоровья сочетания огурцов и помидоров в салате.

Врач напомнил, что в течение дня человек съедает множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами или сутками. Поэтому он назвал чьей-то выдумкой заявление о том, что весенний салат из помидоров и огурцов – это яд.

"И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землей", — рассказал диетолог в своем YouTube-канале.

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