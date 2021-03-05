Врач объяснила, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих

Бесконтрольный прием анальгетиков недопустим / УНИАН

Частый и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к развитию медикаментозной головной боли.

Об этом предупредила невролог московской больницы, кандидат медицинских наук Инесса Колчу, передает АГН Москва. По ее словам, бесконтрольный прием анальгетиков недопустим.

Почему болит голова

Врач отметила, что головная боль далеко не всегда означает наличие заболевания и может возникнуть как ответ на негативные факторы окружающей среды.

В частности, причиной головной боли может быть недостаток кислорода, духота, задымленность, переохлаждение, перегревание, голод, переедание, похмелье или отсутствие сна.

Колчу добавила, что каждый десятый житель планеты страдает от мигрени.

"Чаще всего боль сосредоточена с одной стороны, носит пульсирующий характер, длится от нескольких часов до нескольких дней. Часто сопровождается тошнотой, рвотой, непереносимостью света, звуков, сонливостью, усиливается при неосторожном движении", - добавила врач.

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Напомним: