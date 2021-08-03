Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

По словам врача, кислые сорта яблок могут навредить зубной эмали.
Зеленые яблоки очень полезны для нашего организма, однако есть определенная группа людей, кому их есть категорически нельзя.
Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, при каких заболеваниях не следует есть зеленые кислые яблоки.
По словам специалиста, в первую очередь такие яблоки нельзя употреблять людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения.
"При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак", — сообщила Татьяна Бочарова, передают РИА Новости.
По мнению врача, кислые сорта яблок могут навредить зубной эмали — поэтому, съев зеленое яблоко, стоит прополоскать рот водой.
"Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а в качестве побочного эффекта - усиливать аппетит", - добавила эндокринолог.
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