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Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

3 августа 2021, 00:51
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По словам врача, кислые сорта яблок могут навредить зубной эмали.

Яблоко
Кому нельзя есть зеленое яблоко / pixabay

Зеленые яблоки очень полезны для нашего организма, однако есть определенная группа людей, кому их есть категорически нельзя.

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, при каких заболеваниях не следует есть зеленые кислые яблоки.

По словам специалиста, в первую очередь такие яблоки нельзя употреблять людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения.

"При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак", — сообщила Татьяна Бочарова, передают РИА Новости.

По мнению врача, кислые сорта яблок могут навредить зубной эмали — поэтому, съев зеленое яблоко, стоит прополоскать рот водой.

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"Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а в качестве побочного эффекта - усиливать аппетит", - добавила эндокринолог.

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Ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

здоровье
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