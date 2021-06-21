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Врач рассказала о коварной опасности абрикос

21 июня 2021, 23:24
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Нельзя есть абрикосы вместе с другими ягодами или фруктами.

Абрикосы
Кому нельзя есть абрикосы / pixabay

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, сколько абрикосов можно съесть в день без вреда для здоровья, а также предупредила тех, кому лучше исключить из летнего рациона абрикосы.

"Нельзя употреблять абрикосы на голодный желудок — это может привести к проблемам с пищеварением, особенно когда диагностированы гастрит (даже в стадии ремиссии), язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит. Если у вас обострение перечисленных заболеваний, от абрикосов лучше отказаться", — сказала врач.

По словам Бочаровой, даже у абсолютно здоровых людей абрикосы способны вызвать диарею или брожение, а если их съесть больше, чем следует, будет эффект как от слабительного.

Максимум, который организм переработает без вреда для здоровья — до 200-300 граммов в день. При этом нужно учитывать, что, употребляя абрикосы в таком количестве, не нужно их есть вместе с другими ягодами или фруктами.

"Сушеные абрикосы, или курагу, также не рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. В кураге много сахаров, которые в сочетании с пищевыми волокнами вызывают метеоризм", — сообщила диетолог.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

здоровье абрикосы
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