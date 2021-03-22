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Врач рассказала, почему нельзя есть помидоры в Великий пост

22 марта 2021, 11:57
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Самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост — это большое количество овощей, которые они внезапно начинают есть, заявила врач.

помидоры
Врач рассказала, почему нельзя есть помидоры в Великий пост / УНИАН

После зимы вполне естественным кажется желание кушать свежие помидоры. Многие начинают активно их употреблять, когда начинается Великий пост. Казалось бы, идеальная пища для этого периода. Но помидоры вредны для здоровья в это время. Как заявила врач-диетолог Анна Мельничук, весной нельзя злоупотреблять сырыми овощами, а кушать их только после термической обработки.

"Кажется, что овощи – это очень полезно и круто. Но при этом значительное количество термически необработанных овощей может вызывать вздутие живота, метеоризм, дискомфорт", - такое заявление сделала Мельничук в эфире ObozTV.

Врач-диетолог особо подчеркнула, что самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост — это большое количество овощей, которые они внезапно начинают есть.

Специалист рекомендует первое время после перехода на постное меню тушить, варить или запекать овощи. В то же время она сказала, что лучше выбирать традиционные овощи, а не экзотические или несезонные. Также она обратила внимание на то, что сейчас помидоры есть нельзя.

"Сейчас не сезон для помидоров, не нужно использовать какие-то авокадо… Лучше наши, местные, локальные продукты. Свекла, морковка, тыква, тушеная капуста, репа, сельдерей, грибы", - подытожила эксперт.

Добавим, Великий пост в 2021 году начался 15 марта и продлится вплоть до 1 мая.

Помидоры польза и вред – о чем сообщалось ранее:

  • Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал чьей-то выдумкой заявление о том, что весенний салат из помидоров и огурцов – это яд.
  • Ученые заявили, что для некоторых людей помидоры опасны. Нельзя их употреблять в пищу при гастрите или язве желудка. Также томаты не должны присутствовать в рационе пациентов, которые страдают от заболеваний почек.

помидоры Великий пост
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