Врач рассказала, сколько шагов нужно делать в день для здоровья

Сколько нужно ходить в день / pixabay

Врач-кардиолог и терапевт Лидия Ионова рассказала, что ежедневно для правильной работы всех систем организма нужно делать не менее 10 тысяч шагов, в течение недели желательно проходить не менее 70 тысяч шагов.

Врач добавила, что активная ходьба позволит людям почувствовать себя бодрее после зимы.

"Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тыс. шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека. Бывает, удобнее измерять в неделю. 70 тыс. шагов в неделю — это отличная цель, чтобы чувствовать себя пободрее после зимы", — сказала специалист.

Врач добавила, что потратить больше калорий позволит скандинавская ходьба. Однако в этом случае важно заниматься ею правильно.

"Скандинавская ходьба — это интенсивная ходьба. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно", — пояснила кардиолог.

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Врач также предостерегла людей с избыточным весом или с проблемными суставами от занятий бегом. По ее словам, в этом случае гораздо безопаснее будет ходьба.

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Как ранее сообщал Главред, исследование на людях показывает, что наиболее эффективно жир сжигается, если ходить в собственном темпе.