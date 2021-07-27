Врач развенчала миф о "смертельном салате" из огурцов и помидоров

Огурцы и помидоры сочетать можно, уверена Скиталинская / Фото pixabay.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская развенчала миф об опасности употребления, наверное, самого популярного летнего салата. Речь идет о салате из огурцов и помидоров.

В Сети много пишут о том, что огурцы и помидоры нельзя сочетать. Мол, все дело в огуречном ферменте аскорбатоксидазе - из-за него разрушается витамин С, который содержится в помидорах. Скиталинская высказала свое мнение по этому вопросу, передает Obozrevztel.

"Огурцы полезны. Особенно с кожурой, потому что почти все ценные составляющие витамины, минералы и "соединение молодости" кукурбитацин собрались именно в кожуре и сразу под ней. В том, что под кожурой, это почти все - вода, много калия и немного клетчатки. Калорий настолько мало, что смешно называть - можете смело ведро огурцов умять и не набрать лишнего (правда, "слабительний" эффект может надолго запечатлеть огуречную диету в памяти)", - рассказала диетолог.

Читайте такжеНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцыЧто касается сочетания огурцов и помидоров, то Скиталинская ответила так: "На самом деле фермента аскорбиназы очень мало в огурцах, а в помидорах - мало витамина С. Кроме того, естественный витамин С всегда защищен от разрушения биофлавоноидами, а в помидорах их много. И когда прожеванная смесь огурцов и помидоров попадет в желудок, от аскорбиназы там останутся лишь остатки, да и те будут инактивированы желудочным соком", - объяснила Скиталинская.

По ее словам, если добавить в салат бальзамический уксус или лимонный сок, то активность аскорбиназы еще больше снизится.

"Поэтому продолжайте есть огурцы с помидорами, добавляйте к ним много зелени, особенно петрушки, а также - лука и чеснока. Мало того, что выживете, еще и можете прожить дольше, если такие салаты будут ежедневно в вашем рационе", - резюмировал диетолог.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель.