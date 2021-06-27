Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель

Эксперт назвал самый несочетаемый с картофелем продукт / 1zoom.ru

Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов. Он вкусный и дешевый и является четвертой по значимости продовольственной культурой в мире. И хотя этот продукт очень полезен, иногда его употребление может привести к проблемам с желудком.

В чем польза картофеля

Картошка богата крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение. Этот крахмалистый овощ из семейства пасленовых предотвращает запоры, а также помогает в профилактике высокого кровяного давления (гипертонии), поскольку содержит калий. Кроме того картофель способствует выведению из организма токсинов, пишет китайский портал Sohu.

Для женщин картофель особенно полезен благодаря наличию клетчатки – она помогает поддерживать красоту и молодость.

С чем нельзя есть картошку

Картофель можно есть вареным, тушеным или жареным. Если вы выберете последний вариант, то стоит учесть, что несмотря на полезные свойства, жареный картофель ни в коем случае нельзя сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения питательных веществ, а также спровоцировать расстройство пищеварения.

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Как сообщал Главред, ранее ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья.

Врачи предупредили, что молодой картофель полезен не всем, а некоторым и вовсе противопоказан.