Врачи назвали простые способы, как снизить давление без лекарств

Если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.
Турецкие врачи рассказали о способах, как снизить артериальное давление дома, не используя никаких медикаментов.
Советы медиков опубликовала турецкая ежедневная газета Sabah. В частности, специалисты советуют, что можно снизить давление, если убрать из рациона соленое. Также нужно пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с калием.
Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением врачи назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник.
Кроме того, пациентам следует избегать стрессовых ситуаций, умеренно заниматься физической активностью.
В то же время медики добавили, что если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.
Справка. Артериальное давление – это один из наиболее важных жизненных показателей состояния здоровья. Оно отражает степень давления крови на кровеносные сосуды во время систолы (сокращения сердечной мышцы) и диастолы (расслабления сердечной мышцы).
Даже незначительное отклонение от нормального давления может стать причиной развития неблагоприятных последствий и тяжелых осложнений.
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