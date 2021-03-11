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Врачи назвали простые способы, как снизить давление без лекарств

11 марта 2021, 00:49
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Если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.

Давление
Снизить давление можно, если убрать из рациона соленую пищу / УНИАН

Турецкие врачи рассказали о способах, как снизить артериальное давление дома, не используя никаких медикаментов.

Советы медиков опубликовала турецкая ежедневная газета Sabah. В частности, специалисты советуют, что можно снизить давление, если убрать из рациона соленое. Также нужно пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с калием.

Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением врачи назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник.

Кроме того, пациентам следует избегать стрессовых ситуаций, умеренно заниматься физической активностью.

В то же время медики добавили, что если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.

Справка. Артериальное давление – это один из наиболее важных жизненных показателей состояния здоровья. Оно отражает степень давления крови на кровеносные сосуды во время систолы (сокращения сердечной мышцы) и диастолы (расслабления сердечной мышцы).

Даже незначительное отклонение от нормального давления может стать причиной развития неблагоприятных последствий и тяжелых осложнений.

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здоровье артериальное давление
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