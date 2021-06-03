УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врачи рассказали, какая мука самая полезная

3 июня 2021, 23:55
Прослушать новость
Остановить

Часто встречается мнение, что мука на правильном питании под запретом. Однако все зависит от разновидности.

Мука
Какая мука самая полезная / goodfon.ru

Мука найдется в каждом доме. Ни одна хозяйка не может обойтись без муки, ведь ее используют не только в выпечке, но и для приготовления различных блюд, соусов, а также при панировке мяса или рыбы.

Но сейчас на рынке присутствует огромное количество видов муки. Эксперты рассказали, какая мука считается самой полезной и почему.

Пшеничная мука

Самой популярной является белая пшеничная мука высшего сорта, ведь именно из нее получается самая вкусная, пышная и воздушная выпечка. Но этот вид муки сложно назвать полезным, ведь такая мука сделана из крахмалистой части зерна, и абсолютно не содержит полезных веществ: клетчатки, пищевых волокон и минеральных солей. Только одни углеводы.

Как говорят медики, людям склонным к набору веса или желающим похудеть, не стоит есть сдобную выпечку. Пшеничную муку высшего сорта лучше заменить пшеничной мукой грубого помола или цельнозерновой, в ней содержится больше клетчатки и необходимых для организма веществ, правда приготовить из нее пышную выпечку не получится, пишет smak.ua.

Ржаная мука

Второе место по популярности занимает ржаная мука. Ржаная мука довольно ценный продукт. В ней содержатся аминокислоты, клетчатка, витамины А, В, Е, марганец и цинк. А еще, в ней в два раза больше магния и калия, чем в пшеничной муке, и на 30 % больше железа.

Употребление хлеба из ржаной муки способствует хорошему пищеварению и очищает организм от токсинов.

Гречневая мука

Употребление в пищу гречневой муки поможет нормализовать сахар в крови. Поэтому при склонности к диабету рекомендуется добавлять гречневую муку в ежедневное меню. С ней не так просто работать, как, например, с пшеничной мукой, но польза, полученная от этого сорта муки, превзойдет все ожидания.

Гречневая мука поможет быстрее похудеть и наладить обмен веществ.

Читайте такжеВрач предупредила о коварной опасности кваса

Кукурузная мука

Кукурузная мука активизирует перистальтику кишечника, улучшает отток желчи и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Она содержит белок, витамины А, В и Е, а также железо, калий, магний и фосфор - такой состав очень полезен для здоровья.

Выпечка из кукурузной муки довольно вкусная, но по пышности изделия не сравнятся с выпечкой из пшеничной муки.

Льняная мука

Этот вид муки полезен при проблемах пищеварения. Важный момент - блюда из льняной муки содержат во много раз больше калия, чем любые другие доступные источники. Льняную муку необходимо включать в рацион тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рисовая мука

При изготовлении этой муки рисовые зерна очищают от шелухи, оставляя всю пользу продукта. В таком рисе не содержится глютен. Поэтому рисовая мука широко применяется в производстве безглютенового питания, которое необходимо людям с непереносимостью глютена, а также для детского питания. Она легко усваивается организмом и по содержанию белка и крахмала занимает лидирующее положение среди других видов злаковой муки. В ней также много минералов: натрий, калий, магний и т.д., и содержатся витамины группы "В".

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Врачи рассказали, кому нельзя есть шпинат и в чем его опасность.

здоровье мука
Сейчас вы просматриваете новость «Врачи рассказали, какая мука самая полезная». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и ТроицыЦерковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения Гороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупкиГороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупки "Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети"Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал срокиЗеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки

Последние новости

00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

00:04

Гороскоп на сегодня 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

Реклама
23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата потепления Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

20:35

Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети Фото

20:27

В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

20:26

Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор Видео

Реклама
19:58

"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

19:57

Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко" мнение

19:44

5 вещей, которые нельзя хранить в доме Видео

19:31

"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО Видео

19:26

Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта Видео

19:21

Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы Видео

19:09

Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына Видео

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки Видео

18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

18:17

В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской Фото Видео

18:10

Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk Видео

17:47

Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей Видео

17:36

После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые Видео

17:29

"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2 Видео

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

16:51

Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

16:39

"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

Реклама
16:30

Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни Видео

16:20

Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

15:36

Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам

15:33

Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

15:24

Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют Видео

15:15

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

15:06

Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях Видео

15:01

В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко Видео

14:56

Автомагистраль-Юг привлекла почти 100 дорожников на Большую стройку одной из худших трасс Одесчины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять