Врачи рассказали, какая мука самая полезная

Какая мука самая полезная / goodfon.ru

Мука найдется в каждом доме. Ни одна хозяйка не может обойтись без муки, ведь ее используют не только в выпечке, но и для приготовления различных блюд, соусов, а также при панировке мяса или рыбы.

Но сейчас на рынке присутствует огромное количество видов муки. Эксперты рассказали, какая мука считается самой полезной и почему.

Пшеничная мука

Самой популярной является белая пшеничная мука высшего сорта, ведь именно из нее получается самая вкусная, пышная и воздушная выпечка. Но этот вид муки сложно назвать полезным, ведь такая мука сделана из крахмалистой части зерна, и абсолютно не содержит полезных веществ: клетчатки, пищевых волокон и минеральных солей. Только одни углеводы.

Как говорят медики, людям склонным к набору веса или желающим похудеть, не стоит есть сдобную выпечку. Пшеничную муку высшего сорта лучше заменить пшеничной мукой грубого помола или цельнозерновой, в ней содержится больше клетчатки и необходимых для организма веществ, правда приготовить из нее пышную выпечку не получится, пишет smak.ua.

Ржаная мука

Второе место по популярности занимает ржаная мука. Ржаная мука довольно ценный продукт. В ней содержатся аминокислоты, клетчатка, витамины А, В, Е, марганец и цинк. А еще, в ней в два раза больше магния и калия, чем в пшеничной муке, и на 30 % больше железа.

Употребление хлеба из ржаной муки способствует хорошему пищеварению и очищает организм от токсинов.

Гречневая мука

Употребление в пищу гречневой муки поможет нормализовать сахар в крови. Поэтому при склонности к диабету рекомендуется добавлять гречневую муку в ежедневное меню. С ней не так просто работать, как, например, с пшеничной мукой, но польза, полученная от этого сорта муки, превзойдет все ожидания.

Гречневая мука поможет быстрее похудеть и наладить обмен веществ.

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Кукурузная мука

Кукурузная мука активизирует перистальтику кишечника, улучшает отток желчи и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Она содержит белок, витамины А, В и Е, а также железо, калий, магний и фосфор - такой состав очень полезен для здоровья.

Выпечка из кукурузной муки довольно вкусная, но по пышности изделия не сравнятся с выпечкой из пшеничной муки.

Льняная мука

Этот вид муки полезен при проблемах пищеварения. Важный момент - блюда из льняной муки содержат во много раз больше калия, чем любые другие доступные источники. Льняную муку необходимо включать в рацион тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рисовая мука

При изготовлении этой муки рисовые зерна очищают от шелухи, оставляя всю пользу продукта. В таком рисе не содержится глютен. Поэтому рисовая мука широко применяется в производстве безглютенового питания, которое необходимо людям с непереносимостью глютена, а также для детского питания. Она легко усваивается организмом и по содержанию белка и крахмала занимает лидирующее положение среди других видов злаковой муки. В ней также много минералов: натрий, калий, магний и т.д., и содержатся витамины группы "В".

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