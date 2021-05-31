Врачи рассказали, кому нельзя есть шпинат и в чем его опасность

Шпинат помогает предотвратить болезни глаз и повысить иммунитет, но и несет опасность.
Шпинат принято считать очень полезным продуктом. В нем низкое содержание калорий и очень высокое содержание витаминов, минералов и фитонутриентов. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Благодаря лютеину шпинат помогает предотвратить болезни глаз и повысить иммунитет.
Как говорят медики, этот продукт нормализует работу мочевой, лимфатической и пищеварительной систем, благотворно воздействует на функцию мозга. Шпинат содержит достаточное количество железа, необходимое для обеспечения кислородом всех клеток организма, что придает нам сил и энергии.
Однако у шпината есть целый ряд противопоказаний к употреблению, а некоторым людям нельзя есть шпинат категорически.
При нарушении водно-солевого обмена. Людям, имеющим заболевания печени, почек, нефрит, заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы, шпинат строго противопоказан.
При мочекаменной болезни. Из-за большого количества щавелевой кислоты, которая замедляет процесс усвоения организмом железа и кальция и может стать причиной камнеобразования, шпинат нельзя употреблять людям с мочекаменной болезнью. Шпинат вбирает в себя все пестициды, которыми его обрабатывали при выращивании, пишет nv.ua.
При язве желудка. Щавелевая кислота, которая содержится в зеленом овоще, оказывает сильное раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка, еще больше усиливая воспаление.
Читайте такжеВрачи назвали список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике
При склонности к аллергии. Шпинат содержит гистамин, что у некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию (развивается в течение нескольких часов после употребления в пищу).
При беременности. Беременным следует соблюдать осторожность при употреблении шпината, так как это чревато образованием оксалатов. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.
Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи, перед сном категорически не стоит читать новости.