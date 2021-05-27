Врач рассказала, какие бананы самые полезные

Чем полезны зеленые бананы / pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева развенчала популярный миф о бананах и рассказала, какие бананы обладают большей ценностью для организма.

"Неспелые бананы низкокалорийны – всего 56 килокалорий на 100 граммов. Из-за невысокого гликемического индекса – около 40 – зеленые бананы можно есть тем, кто худеет, и пациентам с диагнозом сахарный диабет. В такой ягоде мало сахара и много крахмала (около 12,5 граммов на 100 граммов), поэтому она снижает аппетит и долго переваривается", – сообщила Ольга Кораблева.

А вот в переспелых бананах от 90 до 100 килокалорий на 100 граммов. В них много катехинов – это сильные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.

"Гликемический индекс таких бананов – около 70 – поэтому если у вас лишний вес, ягоду лучше исключить. В отличие от зеленых они перевариваются легко: во время долгой физической работы или тренировки они будут источником быстрой энергии", - говорит врач.

Читайте такжеНазвана главная опасность ранней клубники для организма

По ее словам, один-два банана в день в любом случае полезны для организма. В одном банане около 10% от дневной нормы калия и почти 30% суточной потребности в фолиевой кислоте, которая необходима для нормальной работы сердца и нервной системы.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред: