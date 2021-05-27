УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врач рассказала, какие бананы самые полезные

27 мая 2021, 23:43
Прослушать новость
Остановить

По словам диетолога, как в зеленых так и перезрелых бананах есть невероятная польза.

Бананы
Чем полезны зеленые бананы / pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева развенчала популярный миф о бананах и рассказала, какие бананы обладают большей ценностью для организма.

"Неспелые бананы низкокалорийны – всего 56 килокалорий на 100 граммов. Из-за невысокого гликемического индекса – около 40 – зеленые бананы можно есть тем, кто худеет, и пациентам с диагнозом сахарный диабет. В такой ягоде мало сахара и много крахмала (около 12,5 граммов на 100 граммов), поэтому она снижает аппетит и долго переваривается", – сообщила Ольга Кораблева.

А вот в переспелых бананах от 90 до 100 килокалорий на 100 граммов. В них много катехинов – это сильные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.

"Гликемический индекс таких бананов – около 70 – поэтому если у вас лишний вес, ягоду лучше исключить. В отличие от зеленых они перевариваются легко: во время долгой физической работы или тренировки они будут источником быстрой энергии", - говорит врач.

Читайте такжеНазвана главная опасность ранней клубники для организма

По ее словам, один-два банана в день в любом случае полезны для организма. В одном банане около 10% от дневной нормы калия и почти 30% суточной потребности в фолиевой кислоте, которая необходима для нормальной работы сердца и нервной системы.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, какие бананы самые полезные». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чайВрач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологовКак быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Беларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса RyanairБеларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса Ryanair Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021

Последние новости

00:07
Как правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия
00:04
Гороскоп на сегодня 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
27 мая, четверг
23:43
Врач рассказала, какие бананы самые полезные Видео
23:25
Новые атаки Путина Украина будет встречать с голой жопой – Юрий Романенко
23:22
Кулеба назвал еще одну страну, которая угрожает безопасности Украины Видео
Реклама
22:59
Под Киевом ребенку за раз вырвали 12 зубов: стоматолог раскрыла последствия Видео
22:55
Дочь Путина хочет заработать "бешенные бабки" на вакцинации - социолог
22:50
США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией Видео
22:33
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
22:23
Синоптики предупредили об аномальной погоде в июне Видео
22:00
Итоги футбольного сезона 2020/2021: самое интересное, что вы могли пропустить
21:58
Врач рассказала, какое неприятное состояние волос могут вызвать тренировки Видео
21:52
Венедиктова пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео
21:33
Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе Видео
21:33
Смешанные оргазмы: что это такое и как их получить Видео
21:00
В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа Видео
20:58
Иммунолог озвучил прогноз по коронавирусу в Украине не лето Видео
20:30
Певица Гайтана призналась, куда исчезла из шоу-бизнеса
20:21
Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft Видео
20:15
Много шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и Беларуси мнение
Реклама
20:10
"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту Видео
19:58
В Сеть раньше времени слили точную дату выхода ожидаемого экшена Dying Light 2 Видео
19:43
Украинцев травят опасным фальсификатом: какие продукты в зоне риска Видео
19:42
Штраф и громкое обвинение: Нацсовет нанес новый удар по "каналам Медведчука" Видео
19:40
Украинцы показывают всему миру, как не нужно делать мнение
19:20
Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса Видео
19:08
В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус Видео
18:58
Источник рассекретил новую игру в серии Final Fantasy – она будет эксклюзивом PS5 Видео
18:52
Как время и погода в день рождения влияют на характер и судьбу
18:39
Оппозиция Беларуси предлагает за "голову" Лукашенко кругленькую сумму Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:34
В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу Видео
18:33
В магазине Epic Games Store началась раздача одной из лучших игр 2020-го Видео
18:10
"Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой
18:07
Под Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать Видео
17:50
Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться Видео
17:28
Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде
17:13
Появились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге Видео
16:54
Лавров нахамил в ответ на предложение Кравчука о переносе переговоров из Минска Видео
16:48
"Большая стройка" и "Автомагистраль-Юг" вернули дорожников Донетчины из заработков
Реклама
16:45
В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью Фото Видео
16:42
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
16:33
Лучший ремейк десятилетия от Disney - рецензия на фильм Круэлла Видео
16:17
В Украину идет резкое похолодание: мощный циклон принесет ливни и шквалы с градом Видео
16:14
OPPO представила шестое поколение смартфонов серии Reno
16:12
Панна котта с клубникой: рецепт самого популярного итальянского десерта Видео
15:51
Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу Видео
15:42
Жесть в Одессе: неадекват прямо на улице отдубасил женщину из-за любопытной собаки Видео
15:40
Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность
14:53
В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять