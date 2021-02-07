Врачи рассказали, кому нельзя есть бананы

Для некоторых людей бананы могут стать причиной вздутия живота, а потому их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.
Медики провели новое исследование и оказалось, что бананы вызывают сгущение крови, а также повышают уровень сахара.
Согласно исследованию, проведенному специалистами Harvard Health Publications, даже абсолютно здоровые люди после употребления данных плодов могут ощущать вздутие живота, в ряде случаев наблюдается пищевая аллергия, самочувствие может ухудшиться.
Кому нельзя кушать бананы.
Специалисты говорят, что бананы нельзя есть при заболеваниях сердца и варикозе, так как они способствуют выводу жидкости из организма, при этом увеличивается густота крови.
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Спелые плоды бананов не рекомендуются диабетикам, вместе с тем для них полноценной пищей станут незрелые бананы.
При повышенном давлении бананы употреблять не следует, советуют специалисты, так как происходит сгущение крови.
При раздражении кишечника плоды есть нельзя из-за оттока желчи и накапливания газов, в ряде случаев наблюдается вздутие живота.
Людям, страдающим от ожирения, бананы употреблять нельзя, так как их искусственное дозревание вызывает конвертацию клетчатки и крахмала в углеводы с высоким гликемическим индексом.
Это приводит к повышению уровня сахара в крови и способствует активному размножению жировых клеток.
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