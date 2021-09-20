Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны

Чем опасны яйца / pixabay

Яйца входят в рацион любого человека. Однако специалисты перечислили положительные и отрицательные свойства яиц, а также рассказали о последствиях регулярного употребления этого продукта.

По словам медиков, длительное время яйца относили к числу вредных продуктов, считая их главных источником вредного холестерина и, как следствие, заболеваний сердечно-сосудистой системы (инсульта, атеросклероза), пишет Focus.de.

Однако новейшие исследования не только оспаривают это утверждение, но и доказывают пользу яиц в борьбе с такими болезнями.

Согласно размещенной в Британском медицинском журнале публикации, у тех, кто ел до пяти яиц в неделю, риск сердечных заболеваний сокращался на 10 процентов по сравнению с теми, кто употреблял этот продукт крайне редко.

Однако в статье журнала Американского кардиологического колледжа такой вывод ставится под сомнение. Ученые считают, что в исследовании британских коллег не учитывался полный рацион.

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Как известно, уровень холестерина помогают снизить фрукты, овощи, которые богаты клетчаткой, и каждодневные физические упражнения.

Немецкое общество питания рекомендует употреблять три-четыре яйца в неделю для тех, кто не страдает от диабета или сердечных заболеваний.

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Шведские ученые установили, что норму можно повысить до шести яиц, но тем, кто ест больше, нужно быть готовым к негативным последствиям.

Влияет и способ приготовления: яйца всмятку усваиваются гораздо легче, чем яичница с беконом, приготовленная в масле. В то же время при выборе растительного масла и добавлении помидоров блюдо получится сбалансированным.

Как ранее сообщали, врачи дали ответ - можно ли есть яйца каждый день.