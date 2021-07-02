Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов

магнитная буря - частое явление / flickr.com/gitarau

Не успел начаться июль, как уже появился прогноз о магнитных бурях, причем с самого его начала.

Так, в ближайшее время, а именно 4 июля, ожидается первая в этом месяце магнитная буря, которая ударит с силой в 4 балла.

Как обычно, больше всего пострадают люди, которые страдают от хронических заболеваний, а также являются метеочувствительными и напрямую зависят от погоды. Кроме того, влияние магнитных бурь на человека, усилит повышение температуры на улице. В частности, в особенной зоне риска - люди, которые имеют предрасположенность к инсульту.

Исследование, опубликованное в журнале Stroke, обнаружило связь между геотермальными штормами и риском инсульта у жителей Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Франции и Швеции. В исследовании сравнивалось 11 453 больничных отчета с ежедневной геомагнитной активностью за 23-летний период, и было обнаружено, что геомагнитные бури были связаны с повышением риска инсульта на 19% в целом и на 27% повышением риска среди взрослых в возрасте до 65 лет.

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Исследование не могло показать причинно-следственную связь, и исследователи из Технологического университета Окленда, Университета Окленда, Оксфордского университета и других учреждений не имели подробной информации для всех участников об их традиционных сердечно-сосудистых заболеваниях. Но они предполагают, что магнитные колебания могут влиять на кровяное давление, частоту сердечных сокращений, способность к свертыванию крови или циркадные ритмы, любой из которых может повлиять на риск инсульта.

Авторы предлагают объявлять предупреждения о геомагнитных бурях вместе с сообщениями о погоде, а врачам и пациентам следует уделять больше внимания контролю обычных факторов риска инсульта в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. По их словам, эти действия могут снизить заболеваемость инсультом на глобальном уровне.

Как справиться с влиянием магнитной бури: